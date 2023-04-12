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疑似烏克蘭戰俘遭斬首影片瘋傳 烏籲國際刑事法庭調查

編譯張君堯／即時報導
近期網路上出現一段疑似俄羅斯士兵用刀斬首一名烏克蘭戰俘的影片，這引來烏克蘭當局12日痛批俄羅斯簡直就是伊斯蘭國，並呼籲國際刑事法庭展開調查。(美聯社)
近期網路上出現一段疑似俄羅斯士兵用刀斬首一名烏克蘭戰俘的影片，這引來烏克蘭當局12日痛批俄羅斯簡直就是伊斯蘭國，並呼籲國際刑事法庭展開調查。(美聯社)

近期網路上出現一段疑似俄羅斯士兵用刀斬首一名烏克蘭戰俘的影片，這引來烏克蘭當局12日痛批俄羅斯簡直就是伊斯蘭國（Islamic State），並呼籲國際刑事法庭展開調查。

路透報導，這段流傳在社群媒體上的影片的真實性或出處尚無法核實，但可以見到一名身穿軍裝的男子持刀「斬首」一名佩戴烏克蘭士兵常用的黃色臂章的男子。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對此表示「世界上沒有人可以忽視一件事：這些野獸多麼容易就可以殺人，一切都會有法律責任，打敗恐怖是必要的」。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitro Kuleba）也在推特上指出「網路上流傳著一段俄軍斬首烏克蘭戰俘的恐怖影片，比伊斯蘭國更糟糕的是俄國竟主持聯合國安理會，這是荒謬的，必須將俄羅斯恐怖分子趕出烏克蘭和聯合國並追究其罪行的責任」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則向記者表示「首先，我們需要檢查這段影片的真實性」。

烏克蘭外交部呼籲國際刑事法庭「立即調查俄羅斯軍隊的另一起暴行」，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）敦促人們停止在網路分享這段影片，稱「記住，敵人想要嚇唬我們，想讓我們變得更弱」，並補充說「烏克蘭國內安全機構已開始對這段涉嫌戰爭罪的影片展開調查」。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

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