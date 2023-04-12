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烏克蘭戰俘疑遭斬首 澤倫斯基痛批俄國「畜生」

中央社基輔12日綜合外電報導
社群媒體上近來出現烏克蘭戰俘遭斬首的影片，烏克蘭總統澤倫斯基今天譴責俄羅斯是「畜生」。美聯社
社群媒體上近來出現烏克蘭戰俘遭斬首的影片，烏克蘭總統澤倫斯基今天譴責俄羅斯是「畜生」。美聯社

社群媒體上近來出現烏克蘭戰俘遭斬首的影片，烏克蘭總統澤倫斯基今天譴責俄羅斯是「畜生」。聯合國也表示「震驚」，歐洲聯盟矢言追究戰犯責任，克宮則稱影片真實性待查。

法新社報導，在這段長約1分40秒的影片中，一名身著迷彩服的蒙面人將另一名穿著制服的男子斬首。拍攝現場傳出用俄語激勵劊子手的聲音。男子被斬首後，有個聲音還說應該把頭顱送給「指揮官」。

影片中可以看出被害者的背心上有烏克蘭三叉戟國徽。

法新社無法獨立查證影片是否屬實。

對此，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在社群媒體上發影片表示：「有件事世上沒有人能忽視，那就是這些畜生如此隨便殺人。」

他說，「我們什麼都不會遺忘，也不會原諒殺人犯」。他矢言會為被戰火蹂躪的烏克蘭實現正義。

澤倫斯基並提到：「處決烏克蘭俘虜的這段影片…必須讓全世界看見。」

歐盟發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）今天表示：「關於這段影片的真實性，我們並未掌握更多資訊。儘管如此，影片若經證實，將再度殘酷地提醒世人，俄羅斯入侵的不人道本質。」

「歐盟重申，對於俄羅斯戰爭相關戰爭罪的所有戰犯和幫凶，將堅定地致力追究其責任。」

聯合國烏克蘭人權觀察團（UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine）在聲明中表示，社群媒體上幾段極其可怕的影片讓觀察團「震驚」，「其中一段影片顯示，一名似為烏克蘭戰俘的男子被殘忍斬首，還有另一段影片拍攝到似是烏克蘭戰俘殘缺不全的遺體」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則告訴記者，「我們活在一個偽造的世界」，「首先必須查證這段恐怖影像的真實性」。

俄羅斯一年多前全面入侵烏克蘭後，莫斯科與基輔當局多次互控殺害戰俘，網路上流傳好幾段指控戰俘被殺的影片。

烏克蘭 社群媒體 俄羅斯

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