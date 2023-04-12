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俄入侵後 UN確認烏平民將近8500人死亡

編譯中心／綜合11日電
聯合國表示，從2022年2月24日到2023年4月9日，俄羅斯侵傷已造成烏克蘭8490人死亡和1萬4244人受傷；圖為烏軍在前線市鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）附近乘坐戰車。（路透）
聯合國表示，從2022年2月24日到2023年4月9日，俄羅斯侵傷已造成烏克蘭8490人死亡和1萬4244人受傷；圖為烏軍在前線市鎮查西夫雅爾（Chasiv Yar）附近乘坐戰車。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭後至今，已確認有將近8500名平民喪生，並表示恐怕還有數千名未經確認的死者。

央廣報導，聯合國人權事務高級專員辦公室(OHCHR，簡稱人權高專辦)11日表示，從2022年2月24日到2023年4月9日，俄羅斯的入侵行動已造成8490人死亡和1萬4244人受傷。

人權高專辦長期以來一直將烏克蘭的死傷數字形容為「冰山一角」，因為該組織進入戰區的通道有限。

人權高專辦發布的聲明表示，大多數經確認的死者是在烏克蘭政府控制的領土上，並受到俄羅斯軍隊的攻擊，其中包括爆發激烈戰鬥的頓內茨克(Donetsk)和盧甘斯克(Luhansk)地區的3927人。

聲明指出：「人權高專辦認為，實際數字要高得多，因為從一些發生激烈敵對行動的地方，收到訊息的時間有所延遲，並且有許多報告仍有待進一步查證。」

俄羅斯軍隊在頓內茨克東部地區發動攻勢，該地區的多座城鎮遭到猛烈轟炸。

聯合國授權的調查機構上個月發現，俄羅斯軍隊對烏克蘭進行「無差別與不成比例」的攻擊。不過，俄羅斯否認以平民為攻擊目標或犯下暴行。

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

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