美國防部機密文件外洩 曝埃及秘密「供俄4萬枚火箭」

近期有大批美國國防部機密文件遭洩漏上網，其中便曝光美國在中東最親密的盟友、也是其主要受援助國之一的埃及在總統塞西的命令下「生產多達4萬枚火箭並秘密運往俄羅斯」。（路透）

近期有大批美國國防部機密文件遭洩漏上網，其中便曝光美國在中東最親密的盟友、也是其主要受援助國之一的埃及在總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）的命令下「生產多達四萬枚火箭並祕密運往俄羅斯 」。

華盛頓郵報報導，這份日期標為2月17日的機密文件中，部分總結據稱是塞西與埃及高級軍事官員之間的對話，除了提到向俄羅斯提供砲彈的計畫外，文件還提到塞西指示官員「對火箭的生產和運輸保密，以避免與西方國家產生問題」。

為俄羅斯在烏克蘭 的戰爭提供武器對埃及來說是個爆炸性的賭注，因為縱使埃及與莫斯科的關係不斷加深，但仍大力投資於與美國的夥伴關係，而後者過去也長期向該國提供每年超過10億美元的資金。參議員墨菲（Chris Murphy）指出「埃及是我們在中東最悠久的盟友之一，如果塞西真的在祕密為俄羅斯製造可用於烏克蘭戰爭的火箭，那我們需要認真考慮兩國的關係狀況」。

此外，文件中援引疑似工廠負責人的話稱「將在必要時命令工人輪班工作，因為這是埃及最起碼能做到用來報答『俄羅斯前段時間的幫助』」，文件並未明確說明「俄羅斯的幫助」指的是什麼，但報導提到俄烏戰爭爆發後烏克蘭的小麥供應被切斷，導致埃及開始嚴重依賴購買俄羅斯穀物，這幫助埃及避免可能引發社會動盪的糧食短缺。

埃及外交部發言人在回答有關這則外洩文件的真實性時表示，「埃及的立場從一開始就是基於不捲入這場危機，並承諾與雙方保持平等距離，同時在聯合國 大會決議中申明埃及對聯合國憲章和國際法的支持，我們繼續敦促雙方停止敵對行動，通過談判達成政治解決方案」。