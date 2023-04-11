美國防洩密文件曝：多達50名英國特種隊員部署在烏克蘭

近期有大批美國國防部機密文件遭洩漏上網，其中更曝光「英國在烏克蘭部署多達50名特種部隊隊員」。（Getty Images）

近期有大批美國國防部機密文件遭洩漏上網，其中更曝光「英國 在烏克蘭 部署多達50名特種部隊隊員」。

衛報報導，曝光的國防文件指出「今年2月至3月期間，在烏克蘭的西方特種部隊人員中有一半以上可能是英國人」。由於英國精銳部隊的活動通常保密，有關部署在烏克蘭的特種部隊進行哪些行動、人員數量是否一直保持在50人等細節目前尚未釐清。

據悉，這兩個標記為機密的文件包含美國及北約 盟國對烏軍的軍事行動、後勤、武器運送和訓練等最新資訊。一個名為「US/NATO SOF in UKR」的文件列出在烏克蘭的西方特種部隊數量，美國官員估計在烏克蘭的97名北約國特種部隊中有50名英國人、這遠高於美國（14人）和法國（15人）的數字。

自俄烏戰爭開始以來，英國政府一直沒有透露部署特種部隊在烏克蘭境內，過去英國駐基輔大使館也僅於2021年6月透露其特種部隊與烏軍進行訓練活動。

英國的特種部隊包括空勤特遣隊（SAS）、舟艇特勤團（Special Boat Service）、特種偵察團（Special Reconnaissance Regiment）及其他數個秘密軍事單位，這些部隊會進行秘密監視和偵察等行動、是英國軍方最隱秘的組織，且與情報部門不同，特種部隊不受議會的外部監督。