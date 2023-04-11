俄反戰人士：俄軍陣亡激增數倍

烏克蘭一名警察9日在札波羅熱檢查俄軍飛彈的殘骸。（路透）

天主教教宗方濟各在9日向世界發出的復活節 訊息中，顯然請求俄羅斯 人明察國家入侵烏克蘭 的真相，並呼籲以色列人和巴勒斯坦人在最近的暴力事件後進行對話。而俄羅斯反戰人士指出，自12月以來俄方陣亡人數激增數倍。

路透報導，86歲的教宗9日在聖伯多祿廣場主持了一場莊嚴的復活節彌撒。他在聖伯多祿大教堂中央外部陽台發表一年兩次的「致全城與全球」文告時表示，「我們的世界常常被籠罩在黑暗和陰霾之中」，並向上帝祈求和平。他指出：「請幫助親愛的烏克蘭人民走上和平之路，並讓俄羅斯人民感受到復活節的光芒。」

自去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，教宗至少每周兩次將烏克蘭及其人民稱為「殉道者」，並使用「侵略」和「暴行」等詞彙來描述俄方行為。他在復活節彌撒中祈求上帝「撫慰傷者和所有因戰爭失去親友的人，讓戰俘能夠平安回到家人身邊。打開整個國際社會的心扉，共同努力終結這場戰爭以及世界上所有的衝突和流血事件」。

另外，烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基上將10日表示，俄軍在烏東城鎮巴赫姆特戰鬥中改採焦土戰術，利用空襲與砲擊摧毀建築物與烏軍陣地。

烏克蘭軍方報告說，俄羅斯軍隊沿前線持續發動攻擊，目標鎖定烏東頓內茨克地區兩座城市。基輔表示，烏克蘭在過去24小時擊退俄軍40多次攻擊。

俄羅斯航空太空軍副指揮官狄明表示，在烏克蘭戰爭獲得新經驗後，莫斯科計畫對防空部隊進行全面改革，並將強化防空力量以應對鄰國芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）。

另據英國廣播公司（BBC）報導，現年50歲的俄羅斯反戰人士沃塔諾夫斯基是俄羅斯陸軍退役軍官。他去年5月開始，在位於俄國南部的家鄉克拉斯諾達地區走遍各個墓園，鉅細靡遺記錄下他找到的每個陣亡戰士墳墓，包括墓碑上的名字和其他細節。

目前人在亞美尼亞首都葉里凡的沃塔諾夫斯基表示，「我有必要向人們證明何等災難正在發生。這裡不斷有人死亡，且離他們很近。我有必要展現給人們看，戰爭會影響到每個人及每件事。」

沃塔諾夫斯基率先發現位於克拉斯諾達的村莊巴金斯卡雅的瓦格納集團傭兵墓地。這裡埋葬許多在烏克蘭陣亡的瓦格納士兵，他們要不是無親無故，就是遺體無人認領。