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美外洩機密：烏防空飛彈快耗盡 傳烏克蘭被迫改變軍事計畫

編譯中心／綜合10日電
俄製的布克飛彈，在俄烏戰爭爆發後，反成烏克蘭防禦俄國攻擊的防空主力。（路透）
俄製的布克飛彈，在俄烏戰爭爆發後，反成烏克蘭防禦俄國攻擊的防空主力。（路透）

最近外洩的美國國防部文件示警，若沒有持續給予軍援，烏克蘭整個防空網會因俄羅斯的攻擊而削弱，攔截飛彈最快恐在本月中旬及5月初耗盡，進而改變俄烏戰爭進程。俄羅斯支持的頓內次克人民共和國領導人普希林10日向俄國電視台表示，他近日造訪戰爭前線城市巴赫姆特，認為俄國已經占領巴赫姆特75%的地區。

一名接近烏克蘭總統澤倫斯基的人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），美國國防部有關西方如何援助烏克蘭反攻俄羅斯的機密文件外洩後，烏克蘭已不得不改變部分軍事計畫。烏克蘭總統府顧問波多利雅科近日在Telegram個人頻道上表示，他相信這些流傳的疑似外洩文件是造假，是以俄羅斯散布的「大量虛構資訊」為依據，「與烏克蘭真正的計畫沒有任何關係」。

在西方國家大力支持下，烏克蘭防空系統才得以在過去一年多抵禦俄羅斯軍機和無人機。但前述外洩機密文件顯示，在2月28日發布的一項文件中，美方擔憂俄軍發動的連續空襲，將耗盡烏克蘭的攔截飛彈庫存。

包括蘇聯時期的S-300和移動式的布克（Buk）飛彈系統庫存，預計分別將在5月3日與4月中旬消耗殆盡，而在烏克蘭針對俄軍大多數戰機及轟炸機攻擊的防禦任務上，89%是靠這兩種俄製飛彈。該文件還指出，由於俄國空中武力大多全力鎖定烏軍前線部隊，一旦到了5月23日，烏克蘭旨在保護第一線部隊的防空系統將「徹底縮小」。

美國官員評估，果真如此，俄軍可能會決定再派出戰機和轟炸機，並直接威脅俄烏戰爭的陸戰結果。事實上，另一份洩露的五角大廈文件也顯示，目前部署在烏克蘭戰區的俄軍戰機為四八五架，烏軍卻只有八十五架。

另外，華盛頓郵報報導，根據其他外洩的相關文件，俄軍戰機去年9月29日在黑海上空的克里米亞外海，差點擊落北約國家英國一架偵察機，此事比外界曾披露的更為嚴重，可能將美國及其北約盟國直接捲入俄烏戰爭。北約盟約規定，任一成員國遭武裝攻擊時，其他北約國家將做出共同行動。

外流文件形容該事件為「險些擊落英國RJ」，RJ是外號「鉚接」的美國波音公司RC-135偵察機，用以蒐集無線電傳輸內容與其他電子訊息。

英國國防大臣華勒斯去年10月向英國下議院議員報告，兩架俄軍蘇愷27戰機在黑海的國際空域攔截RC-135。當時俄機「魯莽」飛行，有一架更距離英機僅約457公分。

華勒斯指稱，另一架俄機在遠處「發射一枚飛彈」，但並非釀成「險些擊落」，而是將射彈歸咎於「技術故障」，還說他已與俄國國防高官談過此事。

五角大廈密件指出，烏克蘭防空系統彈藥恐在數周內耗盡。圖為白俄羅斯國防部稱他們去年...
五角大廈密件指出，烏克蘭防空系統彈藥恐在數周內耗盡。圖為白俄羅斯國防部稱他們去年12月擊落的烏克蘭S-300防空飛彈殘骸。（路透）

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