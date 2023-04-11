芬蘭成北約一員 俄羅斯加強邊界防空

芬蘭入北約後，俄國航空太空軍副總司令表示，俄羅斯增加了50多個移動雷達站，出動A-50空中預警機（見圖）進行24小時巡邏。（取材自維基百科）

俄羅斯 航空太空軍(aerospace forces)一名指揮官10日表示，在烏克蘭 戰爭中獲得新經驗後，俄羅斯計畫對其防空部隊進行全面改革，並將加強其防空力量，以對抗加入西方軍事同盟北大西洋公約(NATO)的芬蘭。

路透報導，自俄羅斯在去年2月24日入侵烏克蘭以來，這場戰爭已演變成一場廣泛使用無人機和飛彈的砲戰，考驗著俄羅斯和烏克蘭的防空能力。

俄國 航空太空軍副總司令德明(Andrei Demin)在紅星報(Red Star)刊出的採訪時表示，面對烏克蘭的空襲，俄國防空部隊面臨到諸多挑戰。

他說，俄羅斯增加了50多個移動雷達站，出動A-50空中預警機(Airborne Early Warning and Control, AEW&C)進行24小時巡邏，同時加強烏克蘭附近地區的飛彈和防空設施。

德明說，在俄羅斯控制下的烏克蘭地區，已經建立了防空部隊來保衛關鍵設施，俄羅斯並加大了RLK-MC反無人機系統的生產。

德明對這份俄國國防部轄下的報紙說，改革「無疑已經計畫好並將實施」。 「即將進行的改革目的是發展武裝力量，旨在改善俄羅斯聯邦的防空系統。」

德明表示，在與俄羅斯有長達1,300公里邊界的芬蘭加入北約後，俄羅斯也將加強防禦。德明說：「在這項情況下，防空部隊正在根據增加的威脅級別，設法如何保護該國西北部國家邊界的問題。」