我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

採取這兩種飲食 大腦較少阿茲海默症跡象

前川普策士巴農：中國共產黨是馬斯克的「金主」

烏克蘭：俄軍改採焦土戰術空襲砲擊巴赫姆特

中央社基輔10日綜合外電報導
俄軍在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰鬥中改採焦土戰術，利用空襲與砲擊摧毀建築物與烏軍陣地。圖為9日遭俄軍攻擊後的巴赫姆特景象。美聯社
俄軍在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰鬥中改採焦土戰術，利用空襲與砲擊摧毀建築物與烏軍陣地。圖為9日遭俄軍攻擊後的巴赫姆特景象。美聯社

烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）上將今天表示，俄軍在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰鬥中改採焦土戰術，利用空襲與砲擊摧毀建築物與烏軍陣地。

路透報導，俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，俄軍對頓內次克州（Donetsk）小城巴赫姆特的攻擊始終最為猛烈。

烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基上將表示：「敵軍改採在敘利亞內戰期間使用的焦土戰術，用空襲與砲擊來摧毀建築物和陣地。」

瑟爾斯基說，烏軍繼續死守巴赫姆特。烏克蘭國防部媒體中心引述的他話報導：「情勢嚴峻但仍在控制之中。」

路透無法驗證戰地說法。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚譴責俄羅斯在東正教（Orthodox）聖枝主日（Palm Sunday）發動空襲。

根據烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergencies Service），俄羅斯軍隊昨日清晨攻擊烏克蘭東南部札波羅熱市一棟住宅，導致一位50歲男子和他的11歲女兒無辜喪命。

澤倫斯基透過影片控訴：「俄羅斯這種恐怖主義國家就是這樣紀念聖枝主日。這將使俄羅斯更加孤立於世界之外。」

澤倫斯基嘉許數個在烏克蘭東部陣地的防守部隊，並表示希望烏克蘭全國人民明年能度過一個和平且自由的聖枝主日。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

全球議員連署批馬克宏不代表歐洲 籲尊重台灣聲音

下一則

新加坡確診激增 專家：不排除與新變種毒株有關

延伸閱讀

消息人士：美機密外洩後 烏克蘭被迫改變軍事計畫

消息人士：美機密外洩後 烏克蘭被迫改變軍事計畫
烏克蘭副外長訪問印度 預料爭取戰事支持

烏克蘭副外長訪問印度 預料爭取戰事支持
與烏克蘭軍人共進開齋飯 澤倫斯基批俄壓迫穆斯林

與烏克蘭軍人共進開齋飯 澤倫斯基批俄壓迫穆斯林
歐盟：樂見習近平願與澤倫斯基對談 勿供俄軍備

歐盟：樂見習近平願與澤倫斯基對談 勿供俄軍備

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30
這一次馬克宏又寄望中國能夠發揮作用調停戰爭，是不是再一次落入與虎謀皮的陷阱？ （Getty Images）

過於天真的訪中之旅？馬克宏「指望習近平讓普亭清醒」

2023-04-07 11:35

超人氣

更多 >
5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了

5死8傷…肯州路市銀行槍擊 州長哽咽：我2個好朋友死了
15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責

15歲少年討回手機不成 暴打老師 12秒影片引發震驚譴責
7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥

7大特徵…紐約皇后區租霸橫行 警追羅馬尼亞裔團夥
百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體

百歲人瑞的秘密：擁有大量免疫細胞與抗體
「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生

「美國製造」回來了 建築支出創新高 製造業起死回生