烏克蘭：俄軍改採焦土戰術空襲砲擊巴赫姆特

俄軍在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰鬥中改採焦土戰術，利用空襲與砲擊摧毀建築物與烏軍陣地。圖為9日遭俄軍攻擊後的巴赫姆特景象。美聯社

烏克蘭 陸軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）上將今天表示，俄軍在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰鬥中改採焦土戰術，利用空襲與砲擊摧毀建築物與烏軍陣地。

路透報導，俄羅斯 2022年2月全面入侵烏克蘭後，俄軍對頓內次克州（Donetsk）小城巴赫姆特的攻擊始終最為猛烈。

烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基上將表示：「敵軍改採在敘利亞內戰期間使用的焦土戰術，用空襲與砲擊來摧毀建築物和陣地。」

瑟爾斯基說，烏軍繼續死守巴赫姆特。烏克蘭國防部媒體中心引述的他話報導：「情勢嚴峻但仍在控制之中。」

路透無法驗證戰地說法。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）昨晚譴責俄羅斯在東正教（Orthodox）聖枝主日（Palm Sunday）發動空襲。

根據烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergencies Service），俄羅斯軍隊昨日清晨攻擊烏克蘭東南部札波羅熱市一棟住宅，導致一位50歲男子和他的11歲女兒無辜喪命。

澤倫斯基透過影片控訴：「俄羅斯這種恐怖主義國家就是這樣紀念聖枝主日。這將使俄羅斯更加孤立於世界之外。」

澤倫斯基嘉許數個在烏克蘭東部陣地的防守部隊，並表示希望烏克蘭全國人民明年能度過一個和平且自由的聖枝主日。