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頓內次克親俄首長：俄已掌控75%巴赫姆特

編譯陳曉慈／即時報導
頓內茨克人民共和國領導人普希林。(路透社)
頓內茨克人民共和國領導人普希林。(路透社)

俄羅斯支持的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）領導人普希林（Denis Pushilin）10日向俄國電視台表示，他近日造訪戰爭前線城市巴赫姆特，認為俄國已經占領巴赫姆特75%的地區。

法新社報導，普西林10日在社群平台Telegram上發布一段影片。影片中，普希林頭戴迷彩鋼盔，身處遭戰火嚴重摧殘的巴赫姆特，並宣稱俄國私人傭兵組織瓦格納集團正在「解放」巴赫姆特。

瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）上周曾表示，瓦格納集團已攻下巴赫姆特市政府，因此「法律上」已占領巴赫姆特。

俄軍官方尚未公布相關消息，烏軍則表示仍持續在巴赫姆特與俄軍交火。

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