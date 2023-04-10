遭俄囚禁與鼠生活 31名烏克蘭兒童相隔半年終於回家了

13歲的波格丹從白俄羅斯越過邊界進入烏克蘭後，與母親緊緊擁抱。（路透）

路透和CNN報導，在戰爭期間從俄羅斯占領區被帶走的31名烏克蘭 兒童上周末與家人團聚，他們的家人經過長期的救援行動，將他們從俄羅斯或俄羅斯占領的克里米亞 接回家，但一位祖母在救援途中去世，無法救回孫兒。

在長途跋涉奔走了四個國家，完成複雜的救援任務後，母親們緊緊抱著他們的子女，7日從白俄羅斯 越過邊界進入烏克蘭。

30多名兒童回到烏克蘭老家，與家人團聚。（路透） 孩童們帶著行李箱和包包徒步跨越邊境，登上重返烏克蘭的巴士。（路透）

13歲的女孩達莎·拉克說，她和她的雙胞胎妹妹去年因為戰爭同意離開俄羅斯占領的赫松市，前往克里米亞的一個度假營地度假幾周。 但抵達克里米亞後，俄羅斯官員表示，孩子們將在克里米亞逗留更長時間。

她說，「他們說我們會被收養，我們會得到監護人，當他們第一次告訴我們我們會待得更久時，我們都哭了起來」。

達莎的母親娜塔莉亞說，她從烏克蘭經波蘭、白俄羅斯和莫斯科前往克里米亞接回女兒。 烏克蘭的克里米亞半島自2014年以來一直被俄羅斯占領。

她描述這段旅程時說，「非常困難，但我們繼續前進，我們晚上不睡覺，我們坐著睡」。

她說，「看著被丟下的孩子們，他們在圍籬後面哭泣，令人心碎」。

娜塔莉亞（右）自烏克蘭取道波蘭、白俄和莫斯科，7日在2014年以來即遭俄羅斯占領的克里米亞接到雙胞胎女兒。（路透）

13歲的波格丹說，「我們去夏令營兩個星期，但我們困在那裡六個月」。他抱著他的母親說，當我從巴士上看到媽媽時，我哭了。 我很高興能回來」。

烏克蘭政府估計，自去年2月俄羅斯入侵以來，已有近1萬9500名兒童被帶到俄羅斯或俄羅斯占領的克里米亞，並譴責這是非法驅逐。

控制烏克蘭東部和南部大片地區的莫斯科否認綁架兒童，並表示是為了他們的安全才送走。

協助安排救援任務的「拯救烏克蘭」人道組織創始人庫萊巴8日在基輔的簡報會上說，「現在第五次救援任務即將完成，就我們設法送回的兒童數量及過程的複雜性而言，這很特別」。

他說，被帶回家的31名兒童都說，在俄羅斯沒有人試圖找到他們的父母。「有些孩子在五個月內換了五次住所，一些孩子說他們和老鼠和蟑螂生活在一起」。

庫列巴說，與該組織一起去救孩子的一位祖母在途中去世，這位祖母去接她的兩個孫子，但因為她去世了，兩個孫子未獲准返回烏克蘭。

此外，烏克蘭當局指出，俄羅斯軍隊9日清晨用飛彈攻擊烏克蘭東南部札波羅熱市一棟住宅，導致一位50歲男子和他的11歲女兒無辜喪命，他的妻子則一從瓦礫堆中被救出；附近近數十棟民房的窗戶和屋頂也遭毀壞。

烏克蘭國家緊急救難服務處首長克魯柯在社群媒體發文表示：「敵人對札波羅熱進行飛彈攻擊，且又毀了一個烏克蘭家庭」。