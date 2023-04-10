烏克蘭最艱苦的冬天已過去 電力恢復還能出口

英國 廣播公司（BBC）和華爾街日報報導，烏克蘭 能源設施在遭俄羅斯連續數月轟炸後，已恢復正常供電，無需限電，並在相隔六個月後，首度能出口電力。這反映出烏克蘭已抵擋住俄國 對其電網的攻擊。

俄國自去年10月起，刻意持續攻擊烏克蘭能源設施，造成停電和限電，其境內多座城市和鄉鎮於寒冬中陷入黑暗。同月，烏克蘭即被迫停止出口電力，如今則又有餘力外銷多餘電力。根據烏克蘭與「歐洲輸電調度中心協會」協議，烏克蘭可輸出400兆瓦電力。

烏克蘭能源部長哈魯申科已簽署行政命令，授權出口電力，但仍以國內用戶優先。他強調，電力系統已有近兩個月能生產額外電力，烏克蘭民眾已不再面臨限電。他說，「最艱苦的冬天已過去。下一步是出口電力，讓我們為重建被摧毀和受損的能源設施，另闢額外財源」。

哈魯申科並稱讚工程師和國際夥伴恢復烏克蘭電力系統的「巨大工程」。英國國防部提到，烏方已能找到受損零組件的替代品，包括至少重達一百公噸的高壓變壓器，而且過去一個月，俄國對烏克蘭電網的攻擊頻率已大幅降低。

自去年2月開戰以來，俄方已發射逾1200枚飛彈和無人機，攻擊烏克蘭能源設施。西方國家分析家研判，俄方對烏克蘭電力系統的攻擊，旨在削弱烏克蘭與歐洲民眾對基輔抗俄的支持。英國國防部認為，莫斯科此舉「極可能失敗了」。

另方面，烏克蘭總統澤倫斯基7日跟過齋戒月的烏克蘭穆斯林軍人一同享用開齋飯，他表示，這會成為年年實行、傳達尊重的「新傳統」，同時指控俄羅斯壓迫克里米亞半島的穆斯林。

他說，「烏克蘭各地都尊重」齋戒月，「甚至在前線、戰鬥狀態中」亦然。

澤倫斯基多次矢言要解放克里米亞半島，表示當地仍是「烏克蘭人民和社會的一部分」。