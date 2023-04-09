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烏克蘭後勤堪憂 國防文件：防空系統若不加強恐陷困境

編譯張君堯／即時報導
在西方武器的大力支持下，烏克蘭防空系統才得以在過去1年多抵禦俄國戰機，但近期洩露的美國國防部文件指出「假如沒有持續支援，烏克蘭整個防空網會因俄羅斯的反覆攻擊而削弱、進而改變俄烏戰爭的進程」。(美聯社)
在西方武器的大力支持下，烏克蘭防空系統才得以在過去1年多抵禦俄國戰機，但近期洩露的美國國防部文件指出「假如沒有持續支援，烏克蘭整個防空網會因俄羅斯的反覆攻擊而削弱、進而改變俄烏戰爭的進程」。(美聯社)

在西方武器的大力支持下，烏克蘭防空系統才得以在過去1年多抵禦俄國戰機，但近期洩露的美國國防部文件指出「假如沒有持續支援，烏克蘭整個防空網會因俄羅斯的反覆攻擊而削弱、進而改變俄烏戰爭的進程」。

紐時報導，俄國在入侵初期派出數百次戰機並轟炸烏克蘭境內目標，但烏軍藉著敏捷思維以及敵方的情報不準確成功維持許多戰機和防空系統的完整，同時阻止莫斯科當局控制戰場上空，並迫使俄國停止派出空軍。

如今隨著大批美國國防部機密文件遭洩漏上網，其中便包含2月28日的一項評估：官員擔心莫斯科當局從遠方發動的連續攻擊正在耗盡烏克蘭用於自衛的導彈儲備。

據悉，包含蘇聯時代的S-300飛彈和布克飛彈系統（Buk）庫存預計分別將在5月3日和4月中旬完全耗盡，這些飛彈佔烏克蘭防禦大多數戰機和轟炸機的89%。同一份文件還指出：隨著時間拉長至5月23日，烏克蘭旨在保護前線部隊的防空系統將「完全縮小」。

官員們表示如果發生上述情況，俄軍可能會決定再度派出戰機和轟炸機並直接威脅地面戰爭的結果。事實上，另一份洩露的國防部文件顯示「目前部署在烏克蘭戰區的俄國戰機數量為485架、而烏克蘭僅有85架」，許多專家在開戰初期預計擁有米格戰機和新一代噴氣戰機的俄國空軍將成決定性因素，最終卻因基輔完好的防空系統和俄羅斯的戰略失誤而被邊緣化。

國防部官員透露現在尋求幫助烏克蘭的關鍵是「確保繼續讓俄國空軍遠離戰事」。

烏克蘭 俄國 國防部

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