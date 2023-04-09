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烏克蘭副外長訪問印度 預料爭取戰事支持

中央社／新德里9日專電
烏克蘭外交部第一副部長扎帕洛娃9日至12日對印度進行官方訪問，印度外交部也指出，印度與烏克蘭的關係「溫馨且友好」。（路透）
烏克蘭外交部第一副部長扎帕洛娃9日至12日對印度進行官方訪問，印度外交部也指出，印度與烏克蘭的關係「溫馨且友好」。（路透）

烏克蘭外交部第一副部長扎帕洛娃9日至12日對印度進行官方訪問，拜會外交與國安官員，預料將在俄烏戰事方面爭取印度對烏克蘭的支持。

印度外交部通告說，扎帕洛娃（Emine Dzhaparova）訪印期間，將與印度外交部主管西方事務次長韋瑪（Sanjay Verma）會面，兩人料將「討論印烏雙邊關係，並就烏克蘭局勢與雙方關切的全球議題交換觀點」。

此外，她也將拜會印度主管外交及文化事務國務部長雷奇（Meenakshi Lekhi）及副國家安全顧問米士里（Vikram Misri）。

印度外交部指出，印度與烏克蘭的關係「溫馨且友好」，並有多方面合作，自1992年1月建交以來，雙方在貿易、教育、文化與國防等方面合作進展快速，扎帕洛娃來訪將可推進雙邊利益及相互瞭解。

「印度人報」（The Hindu）昨天報導，扎帕洛娃是俄烏戰爭開打以來，首位訪問印度的高層級烏克蘭官員，將呼籲印度向俄國總統普亭（Vladimir Putin）傳遞「堅定的和平訊息」，以及尋求更多人道主義援助。

目前印度是20國集團（G20）輪值主席，「印度人報」引述消息人士說，烏克蘭希望總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）能受邀在峰會期間向G20領袖發表談話。

印度與俄羅斯長年維持密切軍事合作關係，俄烏開戰迄今，印度未曾點名譴責俄羅斯的戰爭行為，並且增加購買俄羅斯廉價石油；但另一方面，印度也為烏克蘭提供超過100噸的藥品與糧食等人道物資。

印度總理莫迪（Narendra Modi）去年底曾與澤倫斯基通電話，強調印度支持和平，且願持續為受戰火影響的平民提供人道援助。

去年9月，莫迪到烏茲別克出席上海合作組織（SCO）高峰會時，曾當面告知普亭說「現在已非戰爭時代」，盼見戰火早日停歇。

印度 烏克蘭 俄羅斯

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