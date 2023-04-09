我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩一塊樹皮還泡鹹水 華府櫻花樹年年滿開 激勵人心

封面故事／防銀行倒閉 分散存款 逾25萬元這樣做

俄攻擊電網策略失敗 烏克蘭挺過來 還有多餘電力可外銷

編譯田思怡、茅毅／即時報導
烏克蘭能源設施在遭到俄羅斯連續數月的轟炸後已恢復正常供電，不需要再限電，而且在相隔六個月後，首度能將電力出口到國外。圖為赫松地區被摧毀的變電所。(路透)
烏克蘭能源設施在遭到俄羅斯連續數月的轟炸後已恢復正常供電，不需要再限電，而且在相隔六個月後，首度能將電力出口到國外。圖為赫松地區被摧毀的變電所。(路透)

英國廣播公司（BBC）和華爾街日報報導，烏克蘭能源設施在遭俄羅斯連續數月轟炸後，已恢復正常供電，無需限電，並在相隔六個月後，首度能出口電力。這反映出烏克蘭已抵擋住俄國對其電網的攻擊。

俄國自去年10月起，刻意持續攻擊烏克蘭能源設施，造成停電和限電，其境內多座城市和鄉鎮於寒冬中陷入黑暗。同月，烏克蘭即被迫停止出口電力，如今則又有餘力外銷多餘電力。根據烏克蘭與「歐洲輸電調度中心協會」協議，烏克蘭可輸出400兆瓦電力。

烏克蘭能源部長哈魯申科已簽署行政命令，授權出口電力，但仍以國內用戶優先。他強調，電力系統已有近兩個月能生產額外電力，烏克蘭民眾已不再面臨限電。他說，「最艱苦的冬天已過去。下一步是出口電力，讓我們為重建被摧毀和受損的能源設施，另闢額外財源」。

哈魯申科並稱讚工程師和國際夥伴恢復烏克蘭電力系統的「巨大工程」。英國國防部提到，烏方已能找到受損零組件的替代品，包括至少重達100公噸的高壓變壓器，而且過去1個月，俄國對烏克蘭電網的攻擊頻率已大幅降低。

不過，烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）警告，不能指望俄國停止攻擊。

自去年2月開戰以來，俄方已發射逾1200枚飛彈和無人機，攻擊烏克蘭能源設施。西方國家分析家研判，俄方對烏克蘭電力系統的攻擊，旨在削弱烏克蘭與歐洲民眾對基輔抗俄的支持。英國國防部認為，莫斯科此舉「極可能失敗了」。

烏克蘭 俄國 英國

上一則

耶路撒冷和平度過緊繃一夜 數千猶太教徒齊聚西牆祈禱

下一則

土轟炸伊北庫德自治區 庫德族領袖事發時在現場

延伸閱讀

台國防部反擊解放軍環台軍演 公布監控山東艦影片

台國防部反擊解放軍環台軍演 公布監控山東艦影片
淡化中俄關係？中駐歐大使：中俄友誼無上限只是修辭

淡化中俄關係？中駐歐大使：中俄友誼無上限只是修辭
想談了？傳烏軍若反攻成功 願就克里米亞問題與俄國談判

想談了？傳烏軍若反攻成功 願就克里米亞問題與俄國談判
普亭批歐盟挑起地緣政治衝突 致俄歐盟關係嚴重惡化

普亭批歐盟挑起地緣政治衝突 致俄歐盟關係嚴重惡化

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
莫德納藥廠（Moderna）表示，有信心在2030年前準備好針對癌症、心血管和自身免疫疾病等疫苗。（路透）

莫德納：癌症、心臟病疫苗將在2030年前準備就緒

2023-04-07 23:06
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
日本長崎大學廢除核武器研究中心（RECNA）模擬結果顯示，如果美國與中國為了台灣爆發核戰，推估直接造成死亡人數將高達約260萬人。（歐新社）

美中若為台爆核戰 日長崎大學估至少260萬人亡、83萬人恐罹癌

2023-04-08 07:30
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30

超人氣

更多 >
網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用

網紅自豪靠「2個陰道」大賺錢：1個工作用、1個玩樂用
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉