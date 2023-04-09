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與烏克蘭軍人共進開齋飯 澤倫斯基批俄壓迫穆斯林

中央社／基輔8日綜合外電報導
澤倫斯基(右排黑衣者)跟過齋戒月的烏克蘭穆斯林軍人一同享用開齋飯。(美聯社)
澤倫斯基(右排黑衣者)跟過齋戒月的烏克蘭穆斯林軍人一同享用開齋飯。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基昨天跟過齋戒月（Ramadan）的烏克蘭穆斯林軍人一同享用開齋飯，他說這會成為年年實行、傳達尊重的「新傳統」，同時指控俄羅斯壓迫克里米亞半島的穆斯林。

開齋飯（Iftar）指的是伊斯蘭教神聖齋戒月期間，穆斯林結束白天禁食後的餐食。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，昨日晚餐的與會者包括「克里米亞韃靼人大會」（Mejlis of the Crimean Tatar People）領袖，以及穆斯林聖職人員代表，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）致詞時，向穆斯林群體表達謝意。

他說「烏克蘭各地都尊重」齋戒月，「甚至在前線、戰鬥狀態中」亦然。

克里米亞半島（Crimea）屬於烏克蘭，但2014年遭俄羅斯併吞，目前處於克里姆林宮控制之下。烏克蘭去年2月遭莫斯科當局無端全面入侵以來，已多次襲擊克里米亞半島的俄軍陣地。

澤倫斯基多次矢言要解放克里米亞半島，表示當地仍是「烏克蘭人民和社會的一部分」。

他昨天也批評俄羅斯對待克里米亞半島穆斯林的方式。

澤倫斯基指出：「俄羅斯奴役烏克蘭和歐洲其他民族的企圖，確切來說始於占領烏克蘭的克里米亞，始於在克里米亞壓迫烏克蘭人和克里米亞韃靼人的自由，以及壓迫克里米亞的穆斯林。」

他還說：「解放克里米亞是別無其他選擇的，不只為了烏克蘭，也是為了全世界。」

烏克蘭總統澤倫斯基在慶祝伊斯蘭齋月的開齋晚宴前向觀眾發表致詞時，向穆斯林群體表達...
烏克蘭總統澤倫斯基在慶祝伊斯蘭齋月的開齋晚宴前向觀眾發表致詞時，向穆斯林群體表達謝意。（美聯社）

克里米亞 烏克蘭 澤倫斯基

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