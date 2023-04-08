巴西總統建議烏克蘭放棄克里米亞 遭拒絕

巴西總統魯拉建議烏克蘭放棄克里米亞開啟和平談判，遭到烏克蘭拒絕。（路透）

巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)日前提議，烏克蘭 應放棄克里米亞 (Crimea)以結束與俄羅斯 的戰爭，基輔7日拒絕這項提議。

央廣報導，2014年，俄羅斯從烏克蘭併吞了克里米亞半島，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)在臉書上說：「沒有任何法律、政治或道德理由可以證明這具有正當性，哪怕只是要我們割讓一吋的烏克蘭領土。」

他補充說：「任何恢復烏克蘭和平的調解努力都應該建立在尊重主權，和全面恢復烏克蘭領土完整的基礎上。」

魯拉6日表示，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)「無法得到一切」，並建議烏克蘭放棄克里米亞，開啟和平談判。

魯拉提出一項關於結束烏克蘭衝突的模糊提議，他預計將在下週訪問中國期間與北京進行討論；北京此前也提出了一項和平計劃。

魯拉提議，成立一個多國組成的團體來調解烏克蘭戰爭。魯拉並說，他「有信心」，在他結束對中國的訪問之後，這個多國團體將成型。俄羅斯則一再表示，現階段無法進行和平談判，並誓言繼續進攻。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)表示，只有當談判包括建立一個沒有美國霸權的「新世界秩序」時，和談才有可能。