觀察春季反攻成效…美拒政治承諾 烏克蘭入北約還得等

英國情報指出，巴赫姆特市可能已遭俄攻占，威脅烏軍補給線；圖為烏克蘭軍人在巴赫姆特郊區附近防守攻擊。（歐新社）

西方國家官員在本周一場北約 （NATO）外交部長會議後表示，北約國家對於要在今年7月中的北約峰會給予烏克蘭 什麼樣的政治承諾，仍有分歧；美國、德國和法國抵抗來自中歐和東歐國家壓力，不提供關於烏克蘭入會的詳細「路線圖」。

這些西方官員說，某種程度上，相關爭辯純屬理論；有鑑於烏克蘭處於戰爭且大片領土被俄羅斯 入侵者占領。事態發展很大程度上，取決於烏克蘭長時間以來預計可能在春末或夏初進行的反攻有多成功。

這場辯論是本周在比利時首都布魯塞爾舉行的北約外長會議焦點之一。美國和上次在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行的北約外長會議一樣，拒絕針對烏國加速入會做出任何政治承諾。

烏國總統澤倫斯基曾說，只有他獲悉加入北約具體時程和進一步步驟，他才會參加今年7月中在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會。烏國去年9月申請加入北約，但北約官員認為這份申請能否通往和平是個問題。

北約成員將持續討論在北約峰會準備集體提供烏國的事物，但要找到具體又能讓烏方滿意的妥協方案不容易：「我們將進行數周艱苦的談判，以彌合分歧並達成政治結果」。

烏克蘭正準備春季反攻，除軍方組建北約標準的新正規軍外，另由內政部招訓8個強襲旅共4萬兵力，成員包含沒軍事經驗的平民、退伍軍人與警員，其中2.5%是女性。烏克蘭內政部長克利孟科說，他相信烏克蘭還有可觀的軍事動員潛力，這些強襲旅是從今年2月開始招募。

另據路透報導，烏俄雙方為爭奪烏克蘭東部城鎮巴赫姆特激戰了數個月。英國國防部在近日推特發布每日情報公告指出：「俄羅斯取得進一步的進展，現在很有可能推進到市中心…烏克蘭通往巴赫姆特西部的關鍵0506供應補給路線恐受到嚴重威脅。」

一名烏克蘭軍方指揮部發言人被問到此消息，表示巴赫姆特的局勢很艱難，俄軍正在集中所有力量攻占這座城市，但沒有取得「戰略上的成功」。

英國情報指出，巴赫姆特市可能已遭俄攻占，威脅烏軍補給線；圖為烏克蘭軍人在巴赫姆特郊區附近防守攻擊。（歐新社）

俄羅斯傭兵組織瓦格納創辦人普里格津則在通訊軟體Telegram上表示，巴赫姆特西部正激烈交戰，「必須明確地說，敵人哪都跑不了」。

另據路透報導，俄國塔斯社（TASS）指出，今天有砲彈襲擊頓內次克俄控區一處停車場，平民4人喪生；另有俄媒報導，頓內次克東北部城市利西昌斯克一處公車站爆炸造成3人身亡。餓方把這些平民的死亡歸咎於烏軍攻擊。

烏克蘭南部城鎮赫松市（Kherson）市長則表示，當地有7人遭俄軍砲擊受傷。