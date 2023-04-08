我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

68歲西班牙女星再當媽 精主是已逝兒子

烏克蘭人在德國學做義肢 幫助戰爭傷患站起來

編譯中心／綜合7日電
德國義肢製造商向烏克蘭人展示，如何在戰爭受害者身上使用其產品。（路透）
德國義肢製造商向烏克蘭人展示，如何在戰爭受害者身上使用其產品。（路透）

俄烏戰爭已導致數千人骨折、截肢和脊髓損傷，許多人需要裝上義肢以利重回正常生活。德國一家公司提供產品與服務，訓練烏克蘭技術人員如何製作各種不同類型的義肢，並讓截肢者康復。

路透報導，當俄羅斯砲彈襲擊時，克里文科（Denys Kryvenko）是從烏克蘭東部城市巴赫姆特撤退的烏克蘭士兵之一。這名24歲的年輕人在醫院醒來時，發現自己已失去一隻胳膊與一條腿，他很高興還能活著，但不確定是否還能走路。

幾個月後，在德國小鎮杜德斯塔德（Duderstadt），克雷文科再次邁出人生第一步，他裝上由奧托博克公司（Ottobock）製造的義肢。

奧托博克成立於1919年，目的在幫助第一次世界大戰受傷的退伍軍人。專家正培訓烏克蘭技術人員製作義肢，並運用公司產品協助戰爭受害者。

來自烏克蘭波塔瓦的培訓員希姆倫科（Hryhorii Hrymorenko）等7人，被非政府組織Superhumans在烏克蘭創立的義肢康復中心挑中，到德國接受最新的訓練。這是自俄烏戰爭爆發以來，奧托博克舉辦的第五次此類課程。烏克蘭人花了三周時間學習如何製作不同類型的義肢，以及如何讓截肢者康復。

依市占比計算，奧托博克是全球最大的義肢製造商，執行長傑克比（Oliver Jakobi）表示，2022年下半年運交的足部義肢數量，幾乎是2021年全年數量的兩倍，這主要都是因為烏克蘭戰爭。

德國義肢製造商向烏克蘭人展示，如何在戰爭受害者身上使用其產品。（路透）
德國義肢製造商向烏克蘭人展示，如何在戰爭受害者身上使用其產品。（路透）

烏克蘭 德國 俄羅斯

上一則

報復黎巴嫩 以色列空襲加薩走廊哈瑪斯集團

下一則

北韓沒回應兩韓例行通話 官媒曝再測水下核攻擊無人艇

延伸閱讀

難民出頭天 德國選出首位敘利亞裔市長

難民出頭天 德國選出首位敘利亞裔市長
德副總理突訪烏克蘭 擬談重建與能源合作

德副總理突訪烏克蘭 擬談重建與能源合作
結盟破口？日本以高於上限價格購買俄油 美國點頭

結盟破口？日本以高於上限價格購買俄油 美國點頭
台「黑澀會美眉」認愛德國妹 曬床上吻照：從房客變戀人

台「黑澀會美眉」認愛德國妹 曬床上吻照：從房客變戀人

熱門新聞

印度一名年輕女子穿著清涼「泰山裝」搭乘捷運，獲封「德里捷運女」的外號。(取自推特@JaskierYours)

影／印度女穿清涼比基尼搭車 德里捷運：勿傷害乘客感受

2023-04-03 12:05
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，由於大量提供烏克蘭軍備，德國武器庫存不足，不再軍援烏克蘭。圖為德國軍援烏克蘭配有榴彈砲的戰車旁。(Getty Images)

德國與西方不同調 不再軍援烏克蘭

2023-04-02 02:30
泰國男子獲得了ChatGPT生成的一組號碼，他拿這組號碼去買樂透，沒想到真的中獎了。（路透）

請ChatGPT「預測樂透號碼」真的中獎了 他曝超神試算法

2023-04-05 18:06
法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀。（Getty Images）

法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 分享長壽秘方

2023-04-01 13:45
前總統柯林頓。(美聯社資料照)

說服烏克蘭放棄核武 柯林頓悔不當初

2023-04-06 17:20
資安專家發現，不肖使用者可利用修辭上的「施壓」話術，規避語言模型對回答內容設下的道德限制，甚至可能藉此取得敏感資料。(Getty Images)

資安專家揭話術技巧 這樣說能逼ChatGPT洩漏敏感資料

2023-04-01 11:37

超人氣

更多 >
這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢

這10款車最保值 開5年後轉售還可賣個好價錢
大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦

大跌眼鏡…涉合謀摔死小姐弟 小三稱遭情夫強姦
退休後租屋而居 理財專家說有這些好處

退休後租屋而居 理財專家說有這些好處
清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴

清潔劑倒入茶裡圖害丈夫 加州華裔女醫遭起訴
制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館

制裁一波波…中國外交部再宣布制裁哈德遜研究所、雷根圖書館