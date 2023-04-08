烏克蘭人在德國學做義肢 幫助戰爭傷患站起來

德國義肢製造商向烏克蘭人展示，如何在戰爭受害者身上使用其產品。（路透）

俄烏戰爭已導致數千人骨折、截肢和脊髓損傷，許多人需要裝上義肢以利重回正常生活。德國 一家公司提供產品與服務，訓練烏克蘭 技術人員如何製作各種不同類型的義肢，並讓截肢者康復。

路透報導，當俄羅斯 砲彈襲擊時，克里文科（Denys Kryvenko）是從烏克蘭東部城市巴赫姆特撤退的烏克蘭士兵之一。這名24歲的年輕人在醫院醒來時，發現自己已失去一隻胳膊與一條腿，他很高興還能活著，但不確定是否還能走路。

幾個月後，在德國小鎮杜德斯塔德（Duderstadt），克雷文科再次邁出人生第一步，他裝上由奧托博克公司（Ottobock）製造的義肢。

奧托博克成立於1919年，目的在幫助第一次世界大戰受傷的退伍軍人。專家正培訓烏克蘭技術人員製作義肢，並運用公司產品協助戰爭受害者。

來自烏克蘭波塔瓦的培訓員希姆倫科（Hryhorii Hrymorenko）等7人，被非政府組織Superhumans在烏克蘭創立的義肢康復中心挑中，到德國接受最新的訓練。這是自俄烏戰爭爆發以來，奧托博克舉辦的第五次此類課程。烏克蘭人花了三周時間學習如何製作不同類型的義肢，以及如何讓截肢者康復。