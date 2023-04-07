烏軍堅守巴赫姆特 砲擊俄控區平民7死

圖為4月7日烏克蘭軍人在巴赫姆特附近的秘密位置操作高射砲。歐新社

俄羅斯與烏克蘭 在烏東城鎮巴赫姆特戰況激烈，據報導烏軍砲擊烏東俄控區造成平民7人身亡。飽受砲火摧殘的巴赫姆特已成基輔當局抗俄象徵，這場戰爭還未見盡頭。

路透報導，巴赫姆特是頓內次克（Donetsk）州東部少數還未被俄軍攻占的據點城市之一，長達數月的巴赫姆特之戰已成俄烏戰爭中最血腥的一場戰鬥。

俄國 塔斯社（TASS）指出，今天有砲彈襲擊頓內次克俄控區一處停車場，平民4人喪生；另據俄羅斯新聞社（RIA）報導，頓內次克東北部城市利西昌斯克（Lysychansk）一處公車站爆炸造成3人身亡。

烏克蘭南部城鎮赫松市（Kherson）市長表示，當地有7人遭俄軍砲擊受傷。

路透表示他們無法獨立核實各相關報導。

澤倫斯基的高級顧問葉爾馬克（Andriy Yermak）說：「（戰鬥）在街頭進行，敵人包圍這座城市的企圖失敗，局面盡在我軍掌控。」

俄羅斯私人傭兵組織瓦格納（Wagner）集團老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）在通訊軟體Telegram上表示，巴赫姆特西部正激烈交戰，「必須明確地說，敵人哪都跑不了」。

法國總統法克宏（Emmanuel Macron）正敦促中國國家主席習近平 說服俄國，透過談判來結束這場歐洲自二戰以來最危險的衝突。

但據義大利「晚郵報」（Corriere Della Sera）引述俄國總統普亭（Vladimir Putin）顧問蘇斯羅夫（Dmitry Suslov）的說法指出，2023年俄烏和談可能性為「零」。

習近平6日在北京和馬克宏及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會談。習近平會後表示，他希望俄國和烏克蘭盡快重啟和談、切實履行核武器用不得、核戰打不得等承諾，按照聯合國憲章宗旨和原則及兼顧各方合理安全關切，尋求政治解決烏克蘭危機。

儘管范德賴恩稱習近平告訴她，會在「合適的情況和時間點」與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對話，但習近平未公開對此表明意願。