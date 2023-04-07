俄叛逃官曝普亭「病態地怕死」 手機、網路也不敢用

去年叛逃的一名俄羅斯高級安全官員罕見地透露總統普亭的安保任務細節，其中包含秘密火車、不同城市的辦公室、嚴格的個人隔離和不斷升級的安全措施。（美聯社）

去年叛逃的一名俄羅斯高級安全官員，罕見地透露俄國 總統普亭 的安保任務細節，其中包含秘密火車、不同城市的辦公室、嚴格的個人隔離和不斷升級的安全措施。他並稱普亭「病態地害怕生命安全」。

衛報報導，現年36歲、曾在負責保護俄國最高級別官員的「聯邦警衛局」（FSO）任職的卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）。他去年10月隨隊訪問哈薩克之際，帶上妻兒逃往土耳其，目前被俄國列為通緝犯。

身為通訊軍官的卡拉庫洛夫，負責在總統與總理所到之處「建立安全的通訊網路」，並對俄羅斯高級官員的訊息進行加密。卡拉庫洛夫在採訪中稱普亭為「戰犯」，表示「我們的總統已經與世界失去聯繫，過去幾年他一直生活在一個被稱做碉堡的住所，他將自己置於無法逾越的隔離屏障和訊息真空之中」。

波蘭總統杜達宣布，將軍售烏克蘭「Rosomak」裝甲運兵車與「Rak M120K」迫擊砲車。圖為Rak M120K迫擊砲車。（取材自Rosomak SA官網）

卡拉庫洛夫證實普亭嚴重依賴其安全部門提供的報告，並稱「普亭既不使用手機也不使用網路」；且在新冠病毒出現之後，便要與他待在同一空間的所有工作人員都須進行為期2周的隔離、嚴格限制與他接觸的人數。此外，相當害怕暗殺的普亭還會使用假車隊和誘餌飛機假裝自己離開。

另據金融時報報導，烏克蘭 據信將進行春季大反攻，總統澤倫斯基辦公室副主任席比哈表示，如果烏軍抵達俄占克里米亞半島邊界，烏方願意與俄方討論克里米亞的未來。此番言論是烏克蘭自去年4月中斷與克里姆林宮和談以來，對談判意向最明確的聲明。

席比哈的言論可能會緩解西方官員的疑慮，他們對烏克蘭重奪半島的能力持懷疑態度，並擔心任何軍事上的企圖都可能導致衝突升級。

此外，澤倫斯基5日受波蘭總統杜達邀請訪問波蘭，雙方簽署了向烏克蘭提供波蘭武器及國防工業領域合作的協議。在雙方會談上杜達也宣布，將軍售100輛烏克蘭「Rosomak」裝甲運兵車、24輛「Rak M120K」迫擊砲車與MiG-29戰機等。