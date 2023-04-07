俄叛逃官曝普亭「病態地怕死」 手機、網路也不敢用
去年叛逃的一名俄羅斯高級安全官員，罕見地透露俄國總統普亭的安保任務細節，其中包含秘密火車、不同城市的辦公室、嚴格的個人隔離和不斷升級的安全措施。他並稱普亭「病態地害怕生命安全」。
衛報報導，現年36歲、曾在負責保護俄國最高級別官員的「聯邦警衛局」（FSO）任職的卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）。他去年10月隨隊訪問哈薩克之際，帶上妻兒逃往土耳其，目前被俄國列為通緝犯。
身為通訊軍官的卡拉庫洛夫，負責在總統與總理所到之處「建立安全的通訊網路」，並對俄羅斯高級官員的訊息進行加密。卡拉庫洛夫在採訪中稱普亭為「戰犯」，表示「我們的總統已經與世界失去聯繫，過去幾年他一直生活在一個被稱做碉堡的住所，他將自己置於無法逾越的隔離屏障和訊息真空之中」。
卡拉庫洛夫證實普亭嚴重依賴其安全部門提供的報告，並稱「普亭既不使用手機也不使用網路」；且在新冠病毒出現之後，便要與他待在同一空間的所有工作人員都須進行為期2周的隔離、嚴格限制與他接觸的人數。此外，相當害怕暗殺的普亭還會使用假車隊和誘餌飛機假裝自己離開。
另據金融時報報導，烏克蘭據信將進行春季大反攻，總統澤倫斯基辦公室副主任席比哈表示，如果烏軍抵達俄占克里米亞半島邊界，烏方願意與俄方討論克里米亞的未來。此番言論是烏克蘭自去年4月中斷與克里姆林宮和談以來，對談判意向最明確的聲明。
席比哈的言論可能會緩解西方官員的疑慮，他們對烏克蘭重奪半島的能力持懷疑態度，並擔心任何軍事上的企圖都可能導致衝突升級。
此外，澤倫斯基5日受波蘭總統杜達邀請訪問波蘭，雙方簽署了向烏克蘭提供波蘭武器及國防工業領域合作的協議。在雙方會談上杜達也宣布，將軍售100輛烏克蘭「Rosomak」裝甲運兵車、24輛「Rak M120K」迫擊砲車與MiG-29戰機等。
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