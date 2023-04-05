澤倫斯基詛咒普亭：在只有水桶當廁所的地下室度餘生

俄羅斯人先前將鄰近基輔的亞吉德涅村367人強行關進一個學校地下室27天。年紀最大的93歲，最小的只有6週大，其中11人死亡。(Getty Images)

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）昨表示，他希望俄羅斯 領導人普亭（Vladimir Putin）在一個只有水桶當廁所的黑暗地下室裡度過餘生。

法新社報導，澤倫斯基是在與德國副總理哈柏克（Robert Habeck）造訪基輔（Kyiv）以北的亞吉德涅村（Yagidne），紀念當地從俄羅斯軍隊手中解放一周年時，發表上述談話。

去年2月發動全面入侵行動過後不久，俄羅斯人將亞吉德涅村幾乎全村人口的367人，包括長者和約50名兒童在內的村民，強行關進一個沒有窗戶、面積不到200平方公尺的學校地下室27天。村民中，年紀最大的93歲，最小的只有6周大，其中11人死亡。

澤倫斯基說：「看到這一切之後，我希望俄羅斯總統在地下室裡用水桶當廁所度過餘生。」

澤倫斯基表示，被關在地下室27天的村民寫下死者的名字，「以免將他們遺忘」，他還說，「孩子們寫下烏克蘭國歌的歌詞。」

一名倖存者說，有些人因為缺氧死在小地窖裡。另一名倖存者說，俄軍把二話不說就把他們帶到地下室，裡面只有幾把椅子和充當臨時桌子的木板。沒有床或床墊，人們只能睡在地板上或坐著。

約一個月後，俄軍開始撤出基輔郊區。亞吉德涅村所在的切爾尼戈夫州（Chernigiv）2022年3月30日獲得解放。

基輔當局和西方政府指控俄軍在烏克蘭犯下多項戰爭罪，莫斯科則否認相關指控。

另外，烏克蘭軍方4日表示，他們擊毀了俄羅斯夜間出動的17架伊朗製見證者（Shahed）無人機中的14架，其中13架在烏克蘭西南部的敖德薩（Odesa）地區被擊落。