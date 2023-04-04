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俄主戰部落客遭炸死 美研判烏國政府內部某些人下令

編譯中心／綜合3日電導
極具影響力的俄羅斯主戰派軍事部落客塔塔爾斯基2日在聖彼得堡一間咖啡館的爆炸案中喪生。（路透）
極具影響力的俄羅斯主戰派軍事部落客塔塔爾斯基2日在聖彼得堡一間咖啡館的爆炸案中喪生。（路透）

俄羅斯內政部證實，極具影響力的俄羅斯主戰派軍事部落客塔塔爾斯基2日在聖彼得堡一間咖啡館的爆炸案中喪生，爆炸傷者增至32人，其中10人重傷。一名女嫌被捕。當時塔塔爾斯基正在咖啡館舉辦的一項活動中發表談話，多家俄國媒體報導，在一名年輕女子送給塔塔爾斯基一座他的小雕像的幾分鐘後發生爆炸。

俄國調查委員會已將案件定為恐怖襲擊事件，並表示住在聖彼得堡的26歲女子崔歐波娃（Darya Tryopova）疑似涉入這子起爆炸案而被捕，她曾因為參加反戰集會而遭拘留。莫斯科指出，襲擊由烏克蘭以及被監禁的反動派領導人納瓦尼支持者策畫。

26歲的聖彼得堡居民崔歐波娃涉嫌參與了咖啡館的爆炸。(美聯社)
26歲的聖彼得堡居民崔歐波娃涉嫌參與了咖啡館的爆炸。(美聯社)

塔塔爾斯基遭暗殺是自去年8月俄國極端民族主義者杜金的女兒、力挺烏克蘭戰爭的記者杜金娜遭埋置在她車內的炸彈炸死後，又一知名主戰派人士遭到刺殺。俄羅斯總統普亭3日向塔塔爾斯基追授「勇氣勳章」。

據了解，塔塔爾斯基出生於烏東頓巴斯，曾當過煤礦工、開家具公司，後因經濟遇困搶銀行入獄。2014年基輔發生政變後，他加入烏克蘭東部頓巴斯地區的民兵組織，之後轉當部落客，2021年獲俄公民身分。

塔塔爾斯基被視為激進的主戰派，他支持俄軍侵烏，曾主張對烏克蘭及其人民發動全面戰爭，甚至呼籲將烏克蘭滅國。

俄國塔斯社報導，塔塔爾斯基被藏在雕像包裝盒內的土製炸彈炸死，這枚土製炸彈的威力相當於200公克的黃色炸藥，將咖啡館的正面震垮。支持戰爭團體Cyber Front Z在Street Food Bar#1Cafe咖啡館內舉辦活動，這家店的前老闆正是俄國傭兵組織「瓦格納集團」創辦人普里格津。

紐約時報報導，美國情報官員研判，這是烏克蘭政府內部的某些人士下令攻擊，但烏克蘭政府否認涉案。烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利亞克則暗示是俄國國內恐怖攻擊，是俄國內部出現分裂的跡象。

社群媒體影片顯示，在爆炸前，塔塔爾斯基在講台上收下一座他的小雕像。當地獨立媒體Fontanka引述一名目擊者說法，雕像是一名女子送他的禮物，她自我介紹是雕塑家娜絲塔雅（Nastya）。

另一名目擊者說，該女子說她被告知因主辦單位擔心有炸彈，故不能把雕像帶進場，塔塔爾斯基於是請她把雕像拿給他。當時現場大約有100人。一名目擊者指稱，「她把小人像送給塔塔爾斯基後，改坐靠窗位子，但她的手機還留在我們這桌上」，「講台上的主持人把小人像從盒子裡拿出來展示，塔塔爾斯基也拿在手上一會兒。他們把小人像放回盒內不久就爆炸了」。

聖彼得堡一家咖啡館發生爆炸，俄羅斯戰爭博主塔塔爾斯基身亡。(歐新社)
聖彼得堡一家咖啡館發生爆炸，俄羅斯戰爭博主塔塔爾斯基身亡。(歐新社)

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