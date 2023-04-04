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澤倫斯基5日訪華沙 波蘭：已移交數架米格戰機援烏

編譯中心／綜合3日電

波蘭總統外交政策顧問普希達克茲（Marcin Przydacz）3日表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計5日訪問波蘭，期間除了跟波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會談，還會與在波蘭尋求庇護的烏克蘭人見面。此外，普希達克茲也說，已將數架米格-29戰機（MiG-29）移交烏克蘭。

路透社報導，普希達克茲告訴民營電台RMF，「這次訪問是應杜達邀請，將進行廣泛長談，不只是針對安全局勢，還會談經濟和政治方面的支持。這會是場正式訪問。」他說，澤倫斯基5日也會在華沙的城堡廣場（Castle Square）與波蘭民眾以及在波蘭尋求庇護的烏克蘭人民會面。

普希達克茲並指出，已交付幾架米格-29戰機給烏克蘭，「它們確實有助烏克蘭捍衛我們的集體安全。」

波蘭與烏克蘭兩國歷史淵源深厚，許多烏克蘭人在俄羅斯去年全面入侵後逃離母國，其中很大一部分逃往波蘭。波蘭上月成為首個承諾提供烏克蘭米格-29戰機的北約成員國，當時杜達表示，初步將運送四架米格-29戰機援烏。

另外，德國能源與經濟部3日表示，身兼該部部長的副總理哈柏克（Robert Habeck）已抵達烏克蘭，展開一場未事先對外宣布的訪問；這是去年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，哈柏克第一次造訪烏國，此行預計討論烏克蘭重建和能源產業的合作。

德國起初對於供應烏克蘭重型武器的態度猶豫不決，因而飽受批評，如今德國已名列烏克蘭的重要軍援國，最近剛提供基輔18輛豹2（Leopard 2）戰車。這種戰車被認為是西方最強大的武器之一。

在俄烏衝突期間，烏克蘭能源產業屢次受到俄羅斯攻擊，有時造成數以百萬計的人無電可用。這場戰爭也使得柏林政府全面修訂自身能源政策，被迫放棄與俄羅斯的緊密經濟關係，並尋找替代能源夥伴。

烏克蘭 俄羅斯 德國

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