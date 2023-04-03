各國援烏武器百百種 美製成撲克牌方便辨識敵友

美國陸軍推出武器撲克牌，這張梅花A是MLRS多管火箭系統。(取材自推特)

美國國防部印製了各種北約武器系統圖片的撲克牌，讓烏克蘭等國士兵區分敵友武器。(取材自推特)

西方國家向烏克蘭 提供了價值數百億美元的各種武器，但可能會讓軍隊分不清敵友。美國國防部為了幫助烏克蘭士兵快速區分，避免敵友不分，推出「武器撲克牌」，協助軍方及盟友能在戰場上辨識敵友特徵，這套牌有52張，以一系列北約 製造的坦克、裝甲運兵車、卡車、大砲和其他武器系統為主題，同時包括兩張「北約武器篇」的鬼牌。

美國陸軍訓練和司令部發言人安德魯•哈斯巴格少校(Andrew Harshbarger)表示，這副牌並不是專門為烏克蘭製作的，「這副牌確實側重於教育那些已獲得北約裝備的非北約國家。」據悉，自去年2月24日被俄羅斯 入侵以來，烏克蘭已成為世界第三大武器接受國。

五角大樓以前已發布印有中國、俄羅斯和伊朗軍事裝備的撲克牌。美軍的戰爭撲克牌，其歷史可以追溯到第二次世界大戰，當時牌上的圖案是軸心國和盟軍的飛機；到了2003年，美國為首盟軍出兵伊拉克，撲克牌描繪了美國政府最想追捕的伊拉克逃犯，包括在黑桃A牌上印上伊拉克總統海珊的頭像。

撲克上印有的武器，沒有明顯重要性等級，「黑桃7」是德國製的獵豹自行高射炮，「梅花6」是強大的美製海馬斯火箭系統，「紅心2」是法國凱撒榴彈炮，「紅桃皇后」是布拉德利戰車，「梅花國王」是M1艾布拉姆斯坦克，「小丑」是美國、德國和土耳其製造的毒刺肩扛式導彈，「黑桃A」是M113裝甲運兵車。

另方面，烏克蘭政府高層官員表示，俄羅斯軍隊2日早晨砲擊烏克蘭東部城鎮康斯坦丁諾夫卡，造成至少6位平民喪命、8人受傷。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克在Telegram發文稱，俄羅斯人針對康斯坦丁諾夫卡鎮進行大規模砲擊。當地有16棟公寓大樓、8間民房、1所幼兒園和一棟政府建築受損。

俄羅斯第二大城聖彼得堡一間咖啡館2日發生爆炸，俄羅斯內政部證實，堅定支持俄羅斯總統普亭的極具影響力軍事部落客塔塔爾斯基喪生。英國廣播公司新聞網（BBC）報導，真名為佛明的塔塔爾斯基堅定支持俄羅斯對烏克蘭開戰。

警方表示，街頭酒吧咖啡館的爆炸造成至少16人受傷。上傳社群媒體的影片顯示，這起爆炸造成路人受傷。目前仍不清楚事件為何人所為。