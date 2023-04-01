溫網解禁 開放俄國、白俄球員以「中立身分」參賽

英國溫布頓網球錦標賽3月31日決定放寬對俄羅斯與白羅斯選手的參賽禁令，俄羅斯選手梅德維夫可以參賽了。(路透)

在缺席一年後，俄羅斯和白俄羅斯 球員將獲准參加溫布頓網球賽。全英俱樂部31日發表聲明，重新開放兩國球員可以重返賽事，但必須以「中立」運動員 身分參賽。

該裁決類似於其他主要網球錦標賽的作法。去年6月，美國公開賽允許俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立旗幟參加比賽。全英俱樂部以「大滿貫賽事之間的結盟關係」作為其裁決的原因之一。

該禁令於去年實施，作為對烏克蘭 戰爭的回應。在31日的裁決中，全英俱樂部主席休伊特（Ian Hewitt）強調該組織仍然反對俄羅斯「非法入侵」烏克蘭。

他指出，「這是個非常艱難的決定，不是輕率做出，也不是沒有充分考慮那些將受到影響的人。」「但我們認為，考慮到所有因素，這些是今年錦標賽最合適的安排。我們感謝政府的支持，因為我們和網球利益相關者團體已經解決了這個複雜的問題，並就我們認為可行的條件達成了一致。」

他也特別強調：「如果從現在到錦標賽開始期間情況發生重大變化，我們會考慮並做出適當回應。」