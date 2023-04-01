我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯兆彩得主 砸590萬買碧昂絲也置產的豪宅區

哈利、梅根做慈善 一筆神祕1000萬捐款來自矽谷

溫網解禁 開放俄國、白俄球員以「中立身分」參賽

體育新聞組／綜合報導
英國溫布頓網球錦標賽3月31日決定放寬對俄羅斯與白羅斯選手的參賽禁令，俄羅斯選手梅德維夫可以參賽了。(路透)
英國溫布頓網球錦標賽3月31日決定放寬對俄羅斯與白羅斯選手的參賽禁令，俄羅斯選手梅德維夫可以參賽了。(路透)

在缺席一年後，俄羅斯和白俄羅斯球員將獲准參加溫布頓網球賽。全英俱樂部31日發表聲明，重新開放兩國球員可以重返賽事，但必須以「中立」運動員身分參賽。

該裁決類似於其他主要網球錦標賽的作法。去年6月，美國公開賽允許俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立旗幟參加比賽。全英俱樂部以「大滿貫賽事之間的結盟關係」作為其裁決的原因之一。

該禁令於去年實施，作為對烏克蘭戰爭的回應。在31日的裁決中，全英俱樂部主席休伊特（Ian Hewitt）強調該組織仍然反對俄羅斯「非法入侵」烏克蘭。

他指出，「這是個非常艱難的決定，不是輕率做出，也不是沒有充分考慮那些將受到影響的人。」「但我們認為，考慮到所有因素，這些是今年錦標賽最合適的安排。我們感謝政府的支持，因為我們和網球利益相關者團體已經解決了這個複雜的問題，並就我們認為可行的條件達成了一致。」

他也特別強調：「如果從現在到錦標賽開始期間情況發生重大變化，我們會考慮並做出適當回應。」

梅德維夫（Daniil Medvedev）和羅布雷夫（Andrey Rublev）等傑出的俄羅斯網球選手去年未能參加溫網男子組比賽，由約克維奇（Novak Djokovic）贏得比賽。女子組方面，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）無法參加2022年的溫網。哈薩克美女芮芭奇娜（Elena Rybakina）在決賽中擊敗突尼西亞好手加博（Ons Jabeur），奪得個人首座大滿貫冠軍。

溫布頓比照去年美網，開放兩俄球員有條件參賽。（路透）
溫布頓比照去年美網，開放兩俄球員有條件參賽。（路透）

白俄羅斯 運動員 烏克蘭

上一則

俄再徵兵14.7萬人 傳與北韓「糧食換軍火」

下一則

大義滅親？大逆不道？全斗煥吸毒孫稱爺爺是「屠殺禍首」

延伸閱讀

俄媒：習近平「獻禮」普亭 派專家赴俄助封YouTube

俄媒：習近平「獻禮」普亭 派專家赴俄助封YouTube
深化與中印關係 普亭簽署新版俄「外交政策構想」

深化與中印關係 普亭簽署新版俄「外交政策構想」
白宮最新情資：普亭向北韓求援 以糧食換取軍需品

白宮最新情資：普亭向北韓求援 以糧食換取軍需品
牽線俄羅斯購北韓武器 斯洛伐克男遭美國制裁

牽線俄羅斯購北韓武器 斯洛伐克男遭美國制裁

熱門新聞

美國西南航空日前發生一架班機的機長在飛行途中發生醫療緊急狀況，所幸機上有乘客是護理師與幫忙照顧，還有一位休班的他航機師進入駕駛艙協助降落。資料照片。（美聯社）

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

2023-03-24 12:12
美國總統拜登（左）與加拿大總理杜魯多24日在晚宴互動。（路透）

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

2023-03-25 08:37
維珍軌道公司無限期停業。(路透)

周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

2023-03-30 21:00
保時捷老闆沃夫岡與妻子克勞蒂亞。（路透資料照片）

妻子罹患失智症 億萬富豪保時捷老闆為此訴請離婚

2023-03-24 05:15
北韓國務委員長金正恩（左）與時任美國總統的川普2018年6月12日在新加坡舉行歷史性首會。（美聯社）

川普三會金正恩談棄核無功而返 龐培歐爆幕後黑手是「他」

2023-03-29 06:39
俄羅斯總統普亭。(美聯社)

普亭：中俄非「軍事同盟」

2023-03-26 09:48

超人氣

更多 >
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀
機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推

機器人取代真人 全美5連鎖餐廳開始大推
暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命

暴瘦登場…張惠妹正面三角露光光 當眾崩潰哭喊救命
到Aldi超市購物 需要先知道的5件事

到Aldi超市購物 需要先知道的5件事