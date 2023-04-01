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「涉核武的第三次大戰迫在眉睫」 白俄總理籲烏俄和談

編譯中心／綜合31日電

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）31日呼籲，烏克蘭與俄羅斯政府應在「沒有先決條件」的情況下展開談判，並在烏克蘭「休戰」。

盧卡申科是白俄強人總統，並且是俄羅斯當局的親密盟友。他在對全國發表演說時表示，「我將冒險建議終止敵對行動…宣布休戰」，並指所有的領土、重建、安全及其他議題，可以且應該在沒有先決條件的情況下於談判桌上解決。」

此外，盧卡申科警告烏克蘭不要發動外界預期中的反攻，稱這會使莫斯科和基輔之間的談判變得不可能，還聲稱美國等西方國家對烏克蘭政府的支持，增加了烏國爆發核戰的可能性，「涉及核武的第三次世界大戰迫在眉睫」。

盧卡申科說，俄羅斯將在他的國家部署的戰術性核武將能抵禦西方威脅，並聲稱已有計畫，阻止來自鄰國波蘭的軍事入侵。

克里姆林宮31日表示，注意到盧卡申科的停火呼籲，將與他討論，但指這種方式會使俄羅斯無法實現「特別軍事行動」的目標。

另外，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）31日也鼓勵中國國家主席習近平與澤倫斯基會談，直接了解烏克蘭當局的和平方案，以協助終止俄羅斯入侵行動。

中國方面上月針對俄烏戰爭提出12點和平計畫，呼籲這場戰事全面停火。桑傑士讚揚其中的兩點，分別是「減少戰略風險。核武器用不得，核戰爭打不得」，以及尊重各國主權。但桑傑士不願透露，習近平對此問題有何說法。

中國中央電視台報導，習近平在與桑傑士會談中主張，摒棄「冷戰思維」和陣營對抗，並放棄「極限」制裁施壓。他說：「我們希望有關各方通過對話協商，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

白俄羅斯 烏克蘭 習近平

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