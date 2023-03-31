土耳其批准芬蘭入北約 還在頑強抵制這國家

俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO），30日終於獲得最後一個同意的北約成員國土耳其批准入會。（美聯社）

俄羅斯 全面入侵烏克蘭 後，芬蘭申請加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織（NATO），30日終於獲得最後一個同意的北約 成員國土耳其批准入會，芬蘭只剩少數技術性步驟，就能成為第31個成員國。

中央社引述法新社報導，土耳其國會議員無異議支持芬蘭加入北約，而土耳其總統厄多安兩周前已公開支持此案，執政黨議員基里奇在表決前不久說：「今晚我們將信守對芬蘭的承諾。」申請加入北約必須獲得所有30個成員國同意。

北約秘書長史托騰柏格在推特寫道：「我樂見（土耳其國會）這項表決…完成批准芬蘭入會。這將使北約大家庭更強大且安全。」芬蘭總統尼尼斯托亦透過推特發布如下聲明：「我想感謝大家的信任和支持。芬蘭會是一個堅強且有能力的盟邦，並致力於聯盟的安全。」

芬蘭及其鄰國瑞典去年5月決定加入北約，結束數十年來的軍事不結盟政策。但厄多安出於一系列長期爭執，頑強抵制瑞典的入會申請。

另一方面，俄羅斯出兵侵略烏克蘭，西方的軍援與戰車紛紛到位，推特流傳一段烏克蘭某處訓練場聚集著許多裝甲車輛的影片，引發網友不禁推測烏軍的反攻可能在即。

推特帳號「@clashreport」PO出一段影片，可以看到攝影者的前方有大量烏克蘭軍隊的戰車，後方與旁邊則有大量的軍用車輛，「@clashreport」在推文中表示，烏克蘭軍事裝備大量集結，可能是在烏克蘭某處訓練場，有T-80BV戰車、BMP-2、BRDM-2、MT-LB裝甲車、2S3 Akatsiya 152 公厘自走砲、多管火箭炮和補給車等。

去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，匈牙利親中又親俄的極右派總理奧班拒絕點名批評俄國總統普亭，還嚴厲批評歐盟對俄羅斯實施的制裁措施「適得其反」；不過奧班的親密盟友、總統諾瓦克29日發聲，呼籲俄羅斯從烏克蘭撤軍，以實現和平計畫。

44歲諾瓦克是匈牙利有史以來最年輕的國家元首，她在訪問安卡拉期間，與土耳其總統總統艾多根的聯合記者會上，諾瓦克說：「我們需要一個不會讓俄羅斯獲勝的和平計畫，同時提供公平和現實的目標」。諾瓦克強調，俄羅斯也應該從烏克蘭撤軍。

她還感謝艾多根在俄烏斯之間發揮的調解作用。強調「最終目標是和平，這需要共同的意志，必須盡一切努力防止戰爭升級。需要緩和而不是加劇緊張局勢，交戰各方必須坐到談判桌前，需要提出和平計畫」。