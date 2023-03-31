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土耳其批准芬蘭入北約 還在頑強抵制這國家

編譯中心／綜合30日電
俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO），30日終於獲得最後一個同意的北約成員國土耳其批准入會。（美聯社）
俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO），30日終於獲得最後一個同意的北約成員國土耳其批准入會。（美聯社）

俄羅斯全面入侵烏克蘭後，芬蘭申請加入以美國為首的防禦聯盟北大西洋公約組織（NATO），30日終於獲得最後一個同意的北約成員國土耳其批准入會，芬蘭只剩少數技術性步驟，就能成為第31個成員國。

中央社引述法新社報導，土耳其國會議員無異議支持芬蘭加入北約，而土耳其總統厄多安兩周前已公開支持此案，執政黨議員基里奇在表決前不久說：「今晚我們將信守對芬蘭的承諾。」申請加入北約必須獲得所有30個成員國同意。

北約秘書長史托騰柏格在推特寫道：「我樂見（土耳其國會）這項表決…完成批准芬蘭入會。這將使北約大家庭更強大且安全。」芬蘭總統尼尼斯托亦透過推特發布如下聲明：「我想感謝大家的信任和支持。芬蘭會是一個堅強且有能力的盟邦，並致力於聯盟的安全。」

芬蘭及其鄰國瑞典去年5月決定加入北約，結束數十年來的軍事不結盟政策。但厄多安出於一系列長期爭執，頑強抵制瑞典的入會申請。

另一方面，俄羅斯出兵侵略烏克蘭，西方的軍援與戰車紛紛到位，推特流傳一段烏克蘭某處訓練場聚集著許多裝甲車輛的影片，引發網友不禁推測烏軍的反攻可能在即。

推特帳號「@clashreport」PO出一段影片，可以看到攝影者的前方有大量烏克蘭軍隊的戰車，後方與旁邊則有大量的軍用車輛，「@clashreport」在推文中表示，烏克蘭軍事裝備大量集結，可能是在烏克蘭某處訓練場，有T-80BV戰車、BMP-2、BRDM-2、MT-LB裝甲車、2S3 Akatsiya 152 公厘自走砲、多管火箭炮和補給車等。

去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，匈牙利親中又親俄的極右派總理奧班拒絕點名批評俄國總統普亭，還嚴厲批評歐盟對俄羅斯實施的制裁措施「適得其反」；不過奧班的親密盟友、總統諾瓦克29日發聲，呼籲俄羅斯從烏克蘭撤軍，以實現和平計畫。

44歲諾瓦克是匈牙利有史以來最年輕的國家元首，她在訪問安卡拉期間，與土耳其總統總統艾多根的聯合記者會上，諾瓦克說：「我們需要一個不會讓俄羅斯獲勝的和平計畫，同時提供公平和現實的目標」。諾瓦克強調，俄羅斯也應該從烏克蘭撤軍。

她還感謝艾多根在俄烏斯之間發揮的調解作用。強調「最終目標是和平，這需要共同的意志，必須盡一切努力防止戰爭升級。需要緩和而不是加劇緊張局勢，交戰各方必須坐到談判桌前，需要提出和平計畫」。

土耳其國會30日就芬蘭加入北大西洋公約組織進行表決，預料將剷除芬蘭入約的最後一道...
土耳其國會30日就芬蘭加入北大西洋公約組織進行表決，預料將剷除芬蘭入約的最後一道障礙。圖為芬蘭總統尼尼斯托廿三日在首都赫爾辛基簽署國會通過加入北約的北約法。（歐新社）

烏克蘭 俄羅斯 北約

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