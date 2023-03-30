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牽線俄羅斯購北韓武器 斯洛伐克男遭美國制裁

中央社華盛頓20日綜合外電報導
斯洛伐克籍男子試圖安排向俄羅斯出售20多款北韓武器和彈藥，遭美國製裁。圖為北韓的新型洲際彈道飛彈的武器。(美聯社資料照片)
斯洛伐克籍男子試圖安排向俄羅斯出售20多款北韓武器和彈藥，遭美國製裁。圖為北韓的新型洲際彈道飛彈的武器。(美聯社資料照片)

美國今天表示已對一名斯洛伐克籍男子實施制裁，因為這名男子試圖安排向俄羅斯出售20多款北韓武器和彈藥，以幫助俄方補充在與烏克蘭的戰爭中折損的軍事裝備。

此舉是美國針對莫斯科當局及其獲取軍事裝備的企圖所實施一系列制裁中的最新舉措。美國先前警告，說俄羅斯正試圖透過北韓那裡取得更多武器。俄烏戰爭已造成數以萬計人喪命，許多城市淪為廢墟。

美國財政部在一份聲明中表示，財政部已對名為馬克爾季切夫（Ashot Mkrtychev）的斯洛伐克人實施制裁，因為此人「企圖直接或間接向北韓進出口或再出口武器或相關材料。」

財政部指出，在2022年底到2023年初這段期間，馬克爾季切夫與北韓官員合作，為俄羅斯取得超過20種武器和彈藥，以交換商用飛機、原物料和商品等物資送往北韓。

財政部還說，馬克爾季切夫與北韓及俄羅斯官員間的談判「詳細說明了互惠合作」，還說馬克爾季切夫證實，俄羅斯已準備好讓俄國高官從北韓那裡接收軍事裝備。

有報導指北韓的糧食短缺日益嚴重，但北韓否認無法提供糧食給人民的說法。

美國財政部今天宣布的這項制裁，凍結了馬克爾季切夫在美國的一切資產，並大致禁止美國人和他做生意。那些與他有生意往來的人，同樣蒙受遭到制裁的風險。

俄羅斯駐華盛頓大使館和北韓駐紐約聯合國總部代表團都沒有立即回應置評請求，路透也無法聯繫上馬克爾季切夫取得置評。

白宮今天稍晚警告說，美國已掌握新的情資，俄羅斯正在積極尋求以糧食援助從北韓那裡換取更多武器。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說：「我們擔心北韓會進一步支持俄羅斯對烏克蘭採取的軍事行動，我們得到新的情資顯示，俄羅斯正積極尋求從北韓那裡獲得更多軍火。」

北韓 俄羅斯 財政部

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