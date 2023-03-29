網攻烏克蘭不成 俄矛頭轉向挺烏盟邦

美國和法國分析家指出，俄羅斯 對烏克蘭 發動的網路戰大多失敗，目前攻擊矛頭日益指向烏克蘭的歐洲盟邦。

法新社報導，法國國防承包商泰雷斯集團（Thales）今天提出報告說，俄羅斯現正以網路武器攻擊波蘭以及北歐和波羅的海沿岸各國，以製造分歧並散播反戰訊息。

微軟 公司（Microsoft）本月稍早提出威脅評估報告指出，俄國今年頭6週對歐洲至少17國發動了網攻。

泰雷斯和微軟都指出，俄羅斯在去年入侵烏克蘭的同時，也對烏克蘭發動普遍網攻，但遭擊退。

泰雷斯網路防禦技術總監馮塔連斯基（Ivan Fontarensky）告訴記者，「網路戰並未形成俄方所希望的致命打擊」，彰顯烏克蘭防務的韌性。

上述兩家公司都表示，俄國去年底已將網攻重點轉移到其他歐洲國家。泰雷斯網路諮詢副總裁卓里維特（Pierre-Yves Jolivet）說：「歐洲在俄烏衝突轉折點2022年第3季時，被捲入了一場高強度的網攻混合戰。」

卓里維特指出，當時烏克蘭以外的歐洲國家遭到「一大波」分散式阻斷服務攻擊（DDoS），伺服器被超流量要求灌爆，因而耗盡系統資源，使服務中斷。

泰雷斯表示，這些攻擊日益交由贊同克里姆林宮的「激進駭客」組織而非官方團體來執行，意在散播混亂而非摧毀基礎設施。受害最大的國家包括波蘭、拉脫維亞和瑞典。