稱俄軍打贏將危及烏克蘭氣勢 澤倫斯基邀請習近平訪烏

烏克蘭總統澤倫斯基28日搭乘火車時接受獨家專訪。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 28日警告，除非烏軍在東部城市巴赫姆特打贏漫長的戰鬥，否則俄羅斯就能開始為可要求基輔「做出不可接受妥協的協議」營造國際支持。同時，他也邀請中國國家主席習近平前來訪問。

美聯社報導，澤倫斯基是在一列載著他穿梭於烏克蘭各地的火車上接受獨家專訪。澤倫斯基指出，要是巴赫姆特落入俄軍之手，俄羅斯總統普亭將「把這場勝利銷往西方、他的社會、中國與伊朗」。他說，如果普亭「能感覺到一些血腥味，聞到我們弱小，他就將推進、推進、推進（he will push, push, push）」。

澤倫斯基還警告，到了戰爭的這個階段，無論哪裡的損失，都可能讓烏克蘭努力爭取來的氣勢處於危險之中，「我們不能失去步調，因為戰爭是一塊派、一片片的勝利。小的勝利、小的步伐」，也預測巴赫姆特敗仗產生的壓力很快會到，既來自國際社會、也來自烏克蘭國內。他說，「我們的社會將感到疲乏，我們的社會將催促我跟他們達成妥協」。

根據報導，澤倫斯基也很清楚，烏克蘭的成功很大程度上是歸功於一波又一波的國際軍援，特別是來自美國與西歐國家的援助。然而，包括前總統川普 在內，美國有部分人士對華府是否應該繼續提供烏克蘭數十億美元的軍援提出了質疑。就連川普可能的黨內對手、佛羅里達州州長德桑提斯也一度稱俄烏戰爭是「領土糾紛」，對美國利益並不重要，直到後來才設法進行修正。

在美聯社專訪中，澤倫斯基並未提到川普或任何其他共和黨籍政治人物的名字，但他確實對俄烏戰爭可能受到華府政治勢力轉變的影響表達了擔心，「美國真的要了解，如果他們停止幫助我們，我們就不會贏」。

澤倫斯基還向一位著名且具有重要戰略意義的國家領導人發出了訪問烏克蘭的邀請，也就是還未踏上過旅程的中國國家主席習近平，「我們已經準備好在這裡見他，我想和他談談。在全面戰爭爆發之前，我跟他有過接觸，但在這一整年期間，一年多的時間，我就沒有了」。