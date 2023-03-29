德英主力戰車運抵烏 俄兵批指揮官「是犯罪組織」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫27日視察烏軍部隊的「新成員」，包括英國提供的「挑戰者2型」戰車、來自美國的「史崔克」和「美洲獅」裝甲運兵車，及德國的「貂鼠式」步兵戰車。（路透）

面對俄羅斯 侵略，德國 與英國提供的主力戰車目前陸續運抵烏克蘭 。烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）說，烏克蘭的目標是耗盡試圖占領烏東小城巴赫姆特（Bakhmut）的俄軍，並對其造成重大損失。

綜合媒體報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，他視察了部隊「新成員」－英國提供的「挑戰者2型」（Challenger 2）戰車與德國貂鼠式步兵戰車（Marder），以及美洲獅裝甲車（Cougar）與來自美國的史崔克裝甲運兵車（Stryker）。這些重裝備都將參與烏克蘭可能發起的春季反攻行動。

德國「明鏡周刊」（Spiegel）報導指出，柏林已交付18輛先進的豹式戰車（Leopards），最後一批戰車已於上周末離開德國，然後在邊境移交給烏克蘭。

瑟爾斯基說，烏克蘭的目標是耗盡試圖占領烏東小城巴赫姆特的俄羅斯軍隊，並讓其造成重大損失。

他說，經過數月的戰鬥，俄羅斯繼續聚焦在巴赫姆特。莫斯科認為奪取巴赫姆特，對其完全控制烏克蘭東部頓巴斯工業區（Donbas）的努力非常重要。

「到今天為止，我們的主要任務是消耗敵人的壓倒性力量，使他們遭受重大損失。這將創造必要條件，幫助解放烏克蘭土地和加速我們的勝利。」

一支近期成立的俄羅斯突擊部隊的成員爆料其指揮官部署部隊以「阻止他們撤退」，他們在烏東遭受巨大損失後更被「以死亡威脅」。（取材自推特）

此外，一支近期成立的俄羅斯突擊部隊的成員爆料其指揮官部署部隊以「阻止他們撤退」，他們在烏東遭受巨大損失後更被「以死亡威脅」。

衛報報導，在一段要傳給俄國總統普亭（Vladimir Putin）的影片中，約24名身穿軍裝的男子先表示自己是國防部下屬「風暴部隊」（Storm）的殘餘分子，其中一位名叫戈林（Alexander Gorin）的俄兵表示「我們在迫擊砲火下撐了14天，我們損失慘重，包括指揮官在內有34人受傷、22人死亡」，另一名士兵則透露該部隊在行動開始時有161人。

戈林提到他們決定返回俄國軍隊總部，但遭到上級拒絕，並稱「他們在我們身後佈置『督戰隊』（Barrier Troops），除了不讓我們離開陣地還威脅要一個一個摧毀我們，他們想處決我們，因為我們親眼見證犯下罪行的領導層」，還有士兵直言「我們的指揮官是個犯罪組織」