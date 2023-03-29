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俄運動員可以個人身分參加國際賽 巴黎奧運仍未定

編譯中心／綜合28日電
國際奧林匹克委員會主席巴赫28日建議讓俄羅斯和白俄羅斯運動員以個人中立者身分參加國際賽，但巴黎奧運仍未定案。（Getty Images）
國際奧林匹克委員會主席巴赫28日建議讓俄羅斯和白俄羅斯運動員以個人中立者身分參加國際賽，但巴黎奧運仍未定案。（Getty Images）

國際奧會(IOC)主席巴赫(Thomas Bach)28日建議，讓俄羅斯和白俄羅斯運動員以個人中立者身分重返比賽，但拒絕就是否可能參加明年巴黎奧運，給出時間表。

央廣報導，巴赫表示，國際奧會執行委員會已向各個國際體育協會和國際賽事建議，「持有俄羅斯或白俄羅斯護照的運動員，只能以個人中立運動員身分參加比賽」。

對於「推遲」俄羅斯和白俄羅斯運動員參加巴黎奧運的決定，烏克蘭表示歡迎。

烏克蘭體育部長古澤特(Vadym Gutzeit)在臉書上指出，「關於俄羅斯和白俄羅斯參加2024年奧運的決定，已被推遲…我們將共同努力，不讓一個Z-愛國者進入國際體育競技場」。他指的是親戰的俄羅斯人。

自烏克蘭戰爭爆發以來，「Z」已成為入侵行動的非官方標誌。俄國國防部更在其社群平台發文表示，「Z」代表「勝利」(Za pobedu)。

德國體育部長費瑟(Nancy Faeser)表示，俄羅斯和白俄羅斯運動員以中立者身分返回比賽的建議，對烏克蘭運動員來說是「一記耳光」。她說，烏克蘭運動員「應該得到國際體育界的聲援」。

費瑟指出，「國際體育必須堅定明確的譴責俄羅斯的殘酷侵略戰爭。這只有在完全排除俄羅斯和白俄羅斯運動員的情況下，才能做到」。

波蘭總理莫拉維茨奇(Mateusz Morawiecki)也表示，這個決定是「對真正體育精神的侵犯和背叛」。

但莫斯科譴責，強迫俄羅斯運動員在中立旗幟下參賽，構成「歧視」。

根據俄羅斯新聞社報導，俄羅斯奧林匹克委員會(Russian Olympic Committee)主席波茲尼亞科夫(Stanislav Pozdnyakov)表示，「這種重返國際比賽的標準，是不可接受的。這是基於國籍的歧視」。

白俄羅斯 運動員 烏克蘭

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