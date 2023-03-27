普亭核威脅 美稱未見俄移動核武 歐盟擬制裁白俄

俄羅斯宣布將在白俄羅斯部署戰術核武。圖為俄國總統普亭（右）與白俄總統魯卡申柯今年2月在莫斯科會晤。（路透）

俄羅斯總統普亭 昨天宣布已與鄰國白俄羅斯達成協議，將在其領土部署戰術核武。烏克蘭 今天指摘莫斯科將白俄當成「核人質」，要求聯合國安理會召開緊急會議；德國、北約也譴責；白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美國還沒有看到俄羅斯已經移動任何核武的跡象。，華府智庫也稱情勢升級至核戰的風險「依然極低」。

路透報導，普亭宣布這項決定，是13個月前俄國 全面入侵烏克蘭以來，俄方最為明確的核訊號之一。普亭強調，相關部署與美國作法類似。美國將這種武器存放在比利時、德國、義大利、荷蘭和土耳其的軍事基地中。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）形容，這是白俄「朝向國家內部不穩定所邁出的一步」。烏克蘭外交部表示：「烏克蘭期許英國、中國、美國、法國採取有效行動，來反制克里姆林宮的核勒索…我們要求聯合國安理會立即為此召開特別會議。」

德國外交部一名官員以匿名表示，普亭的聲明是「俄國的另一次核恫嚇企圖」，德國不會允許自身因此而退卻。

北約今天也批評普亭的說法「危險且不負責任」。北約發言人說：「俄國提及北約共有核武器是徹頭徹尾的誤導。北約盟邦行事完全遵照國際承諾…俄國則一直破壞自己的軍備管制承諾，最近才暫停參與『新戰略武器裁減條約』。」

此外，歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾今天表示，如果白俄讓俄國在境內部署核子武器，布魯塞爾準備好對明斯克實施新制裁。

俄製「伊斯坎德」飛彈可攜帶核武彈頭。圖為「伊斯坎德」2015年在莫斯科附近的軍工城市庫賓卡一個國際軍事科技論壇中展出。（路透）

華府則淡化處理普亭聲明，及俄國在烏克蘭戰爭使用核武可能性的相關隱憂。

白宮國家安全會議發言人柯比在CBS政論節目「面對全國」（Face the Nation）中說：「我們還沒有看到他（指普亭）已經履行此一承諾或是有移動任何核武的跡象。」

柯比同時表示，華府「沒有看到他有意在烏克蘭境內使用核武的跡象」。他強調，美國每天都監控形勢演變，截至目前「沒有會讓我們改變戰略嚇阻態度的情況」。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析家昨晚在一份紀要中表示，情勢升級至核戰的風險「依然極低」，「戰爭研究所維持評估，普亭是規避風險的行為人，他多次揚言動用核武但無意貫徹執行，實則為了破壞西方的決心」。

俄：遭烏克蘭無人機襲擊

BBC報導，莫斯科當局表示「一架烏克蘭無人機被該國的防空系統擊落」。

根據報導，俄羅斯國防部表示「這架無人機26日墜落在距離烏克蘭邊境約400公里的基列耶夫斯克（Kireyevsk），俄國官方媒體更報導稱「至少有3人在此事件中受傷」。

俄羅斯當局表示這架「圖-141無人機」（Tu-141 Strizh）裝載炸藥，於當天下午3時20分左右遭俄國防空系統的電子戰設備成功干擾，最終墜毀並在該地區「炸出一個大坑洞」，另外還有幾間公寓遭破壞。

烏克蘭先前一再駁斥有關其使用爆炸性無人機襲擊俄羅斯平民的指控，目前則尚未對這一最新事件做出回應。