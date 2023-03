普亭白俄部署協議 何謂戰術核武？

圖為去年10月,俄羅斯展開入侵烏克蘭以來首場核武軍演,一枚亞爾斯(Yars)洲際彈道飛彈發射。(美聯社)

俄羅斯總統普亭 昨天表示,俄國 已達成一項在鄰國白俄羅斯 部署戰術核武的協議,並稱此舉不會違反禁止核子擴散協議。路透報導介紹何謂戰術核武,以及俄方相關政策。

疑慮為何?

美國已表示,由於普亭(Vladimir Putin)在烏克蘭戰爭期間發表的言論,全球正面臨1962年古巴飛彈危機以來最為嚴峻的核子危機。但俄方宣稱自身立場被誤解。

基輔當局及西方盟邦擔心,在普亭與其他人士警告俄國準備動用自身所有的龐大軍火庫來自我防衛後,俄軍可能使用戰術核武來戰鬥。

何謂戰術核武?

如何定義戰術核武(tactical nuclear weapons),學者與軍備管制協商人員多年來爭論不休。根據其名稱透露的線索,它們屬於核武,用於在戰場上取得特定戰術成果,而非摧毀美國或俄羅斯的最大型城市。

幾乎沒人明確知道俄國擁有多少戰術核武,因為這個領域仍舊籠罩在冷戰機密傳統之下。

美方相信俄國約有2000枚有效的戰術核彈頭,是美國的10倍以上,因此在戰術核武方面,俄方擁有的數量優勢遠大於美國與北大西洋公約組織(NATO)。

這類核彈頭除了能搭載於陸海空軍的各式飛彈、魚雷和非導引炸彈上,甚至可以運到某個地區後直接引爆。

美國擁有大約200枚這類武器,其中半數位於歐洲的基地。這些長度12英尺的B61戰術核子彈,當量介於0.3至170千噸(KT)之間,部署在義大利、德國、土耳其、比利時、荷蘭等國家的6座空軍基地。

美國1945年在日本廣島投下的原子彈當量約為15KT。

俄國由誰下達發射命令?

根據俄國核武政策,提到動用俄國戰略和非戰略核武,最終決策者都是俄羅斯總統。

蘇聯1991年解體時,俄國擁有大約2萬2000枚戰術核武,美國約有1萬1500枚。這類武器大多已被拆解,或是等候拆解中。

俄國現存的戰術核武存放在至少30座軍事基地和掩體中,由柯列斯尼可夫(Igor Kolesnikov)領導的國防部第12總局(12th GUMO)負責管制,柯列斯尼可夫有權向國防部長直接回報。

普亭如果準備發動戰術核武攻擊,可能會先諮詢俄羅斯國家安全會議(Russian Security Council)的高層盟友,之後再透過參謀總部下令將核彈頭裝上運送載具,並準備執行發射命令。

由於普亭無法預測美國反應,俄國整體核態勢將出現變化:潛艦將出海,飛彈部隊會進入全面警戒狀態,戰略轟炸機將移動到基地內顯而易見的位置,隨時準備起飛。

部署核子武器

1991年蘇聯解體後,美國傾注大量心力,讓部署在白俄羅斯、烏克蘭、哈薩克的蘇聯核武,送回繼承蘇聯核武庫的俄羅斯。

這些武器在1990年代初期返回俄國後,俄羅斯不曾宣布在境外部署任何核武。

普亭昨天聲稱,與白俄的協議不會違反禁止核子擴散相關協議。

根據蘇聯簽署的「禁止核子擴散條約」(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons),擁有核武的國家不得將核子武器或技術轉移給無核武國家。

但這項條約確實允許擁有核武國家在境外部署這類武器,但必須受原本國家控制,美國部署在歐洲的核武就是這種情況。