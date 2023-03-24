「俄軍筋疲力竭」烏軍將逆襲巴赫姆特

烏克蘭總統澤倫斯基（中）22日在烏克蘭頓涅次克地區巴赫姆特附近軍事陣地，和士兵舉著一支軍隊的旗幟。（美聯社）

烏克蘭 陸軍總司令席爾斯基今天誓言，即將對烏東巴赫姆特鎮附近「筋疲力竭」的俄軍發動逆襲。巴赫姆特是俄軍入侵以來，兩軍交戰時間最長的地點。

中央社引述法新社報導，席爾斯基說，「侵略部隊的人力和裝備雖已減損，仍未放棄不惜代價攻占巴赫姆特的希望。俄國在此戰線的主要戰力是瓦格納傭兵集團」。瓦格納組織負責人普里格津本周曾說，他旗下部隊已控制巴赫姆特大約70%面積；身在頓內次克州的一名俄國幕僚則指出，巴赫姆特「實際上已被包圍了」。

然而，席爾斯基在提到烏軍去年成功的逆襲經驗時說：「俄軍絕不手軟的結果是軍力大幅減弱，筋疲力竭，很快我軍就能利用這個機會發動逆襲，一如我軍在基輔、哈爾科夫、巴拉克列亞和庫皮揚斯克附近的作法。」

在席爾斯基作出戰鬥評估的前一天，總統澤倫斯基 宣布，他已視察巴赫姆特戰線附近的烏軍。

烏克蘭總統澤倫斯基（右）22日在烏克蘭頓涅次克地區巴赫姆特附近軍事陣地，與士兵交談。（美聯社）

另一方面，烏克蘭去年11月從俄軍手中奪回烏克蘭南部赫爾松市首府後，澤倫斯基今天前往當地視察，此州部分地區仍由俄軍控制。

他在社群媒體發文表示：「前往赫爾松展開視察工作。由於俄軍全面入侵，波薩德-波克羅夫斯克村（Posad Pokrovske）的房屋和民用基礎設施遭到破壞。我與當地人討論他們面臨的問題以及需求。我們將恢復和重建一切被破壞的東西。」他說，正在恢復電力和供水，並重建醫療門診，人們正在返回家園。

土國會委員會 批准芬蘭入北約

土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）報導，土耳其國會外交事務委員會通過一項批准芬蘭加入北約（NATO）的法案，使芬蘭朝加入北約邁出實質一步。

路透報導，預料土耳其國會將在4月中旬休會前在全會通過這項法案。土耳其將於5月14日改選國會和總統。

芬蘭總統尼尼斯托上周造訪土耳其期間，土耳其總統厄多安表示，國會將批准芬蘭加入北約。尼尼斯托今天也在一場儀式上，簽署讓芬蘭加入北約的法案。