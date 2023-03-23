我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／調查：大裁員後 這些公司仍被評最佳僱主

TikTok執行長國會聽證 北京反對美強制收購

俄軍「師老兵疲」 烏軍稱即將在巴赫姆特發動逆襲

中央社基輔23日綜合外電報導
烏東巴赫姆特鎮的烏克蘭士兵，23日坐在一部裝甲運兵車上。(美聯社)
烏東巴赫姆特鎮的烏克蘭士兵，23日坐在一部裝甲運兵車上。(美聯社)

烏克蘭陸軍總司令席爾斯基今天誓言，即將對烏東巴赫姆特鎮（Bakhmut）附近「筋疲力竭」的俄軍發動逆襲。巴赫姆特是俄軍入侵以來，兩軍交戰時間最長的地點。

法新社報導，席爾斯基（Oleksandr Syrsky）說，「侵略部隊的人力和裝備雖已減損，仍未放棄不惜代價攻占巴赫姆特的希望。俄國在此戰線的主要戰力是瓦格納傭兵集團（Wagner Group ）」。

席爾斯基在提到烏軍去年成功的逆襲經驗時說：「俄軍絕不手軟的結果是軍力大幅減弱，筋疲力竭，很快我軍就能利用這個機會發動逆襲，一如我軍在基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、巴拉克列亞（Balakliya）和庫皮揚斯克（Kupiansk）附近的作法。」

巴赫姆特原本擁有大約7萬人口，但經兩軍數月激戰後，實際上城內已無平民。

在席爾斯基作出戰鬥評估的前一天，澤倫斯基總統宣布，他已視察巴赫姆特戰線附近的烏軍。烏克蘭方面指出，巴赫姆特是阻擋俄軍在整個烏東戰線推進的關鍵。

儘管分析家指稱巴赫姆特的戰略價值不大，俄、烏雙方仍大力投入巴赫姆特之戰。

瓦格納組織負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）本週曾說，他旗下部隊已控制巴赫姆特大約70%面積；身在頓內茨克州（Donetsk）的一名俄國幕僚則指出，巴赫姆特「實際上已被包圍了」。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

上一則

俄飛官因撞美無人機獲授勳 白宮：往好處想 他就是個白癡

延伸閱讀

9名中國公民在中非遇害 紐時：凸顯中俄利益衝突

9名中國公民在中非遇害 紐時：凸顯中俄利益衝突
俄烏激戰數周 俄瓦格納傭兵團宣布「已掌控巴赫姆特東部」

俄烏激戰數周 俄瓦格納傭兵團宣布「已掌控巴赫姆特東部」
瓦格納稱占領烏東亞希德涅 烏克蘭：俄軍攻勢受挫

瓦格納稱占領烏東亞希德涅 烏克蘭：俄軍攻勢受挫
俄羅斯傭兵瓦格納集團宣稱 攻占烏東巴赫姆特地區第3座村莊

俄羅斯傭兵瓦格納集團宣稱 攻占烏東巴赫姆特地區第3座村莊

熱門新聞

卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
根據Skytrax全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場重回榜首。(Getty Images)

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

2023-03-16 12:19
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05
聯合國20日發布「2023年全球幸福報告」，芬蘭連續六年蟬聯全球最幸福國家；圖為芬蘭首都赫爾辛基街景。（取材自Unsplash）

全球最幸福國家 芬蘭6連霸 這2國最不幸福

2023-03-21 02:27

超人氣

更多 >
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照
紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃
小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡

小孩殺小孩？雲南7歲女孩將4歲男童抱起扔進井裡
誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店
升息+葉倫放話 道指大跌530點

升息+葉倫放話 道指大跌530點