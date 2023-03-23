英供應烏克蘭貧鈾彈 俄轟核升級將釀「種族滅絕」

英國威廉王子22日突訪波蘭與烏克蘭邊界附近基地，探訪駐守當地的英國及波蘭部隊。（路透）

英國 20日證實將供應貧鈾穿甲彈給烏克蘭 軍隊，引發俄羅斯總統普亭批評並稱「將做出回應」。英國外交大臣柯維立今天表示，俄烏戰爭並無核升級情況。

綜合外媒報導，對此俄羅斯再警告，如果英國提供烏克蘭貧鈾穿甲彈，將令俄烏戰爭「嚴重」升級。此外，俄國外交部發言人扎哈羅娃說，使用貧鈾彈是「種族滅絕」行為，所有住在受攻擊土地上的人將永遠受到毒害，使用武器的人也難逃一劫。

路透報導，普亭昨譴責英國打算將含有貧鈾（depleted uranium，又稱衰變鈾）的彈藥交給烏克蘭，說由於這類武器含有「核成分」，莫斯科將不得不做出相應回應。這種重金屬具有高密度特性，製成武器能更輕易穿透戰車與裝甲。

柯維立今天表示，俄羅斯是唯一談論核風險升高的國家，且貧鈾彈是傳統武器。他在宣布英國國際科技戰略的場合中說：「並無核升級情況。世界上唯一談論核問題的國家是俄羅斯。俄羅斯並未受到威脅，這件事純粹關於協助烏克蘭自我防禦。」

柯維立還表示：「不是因為貧鈾彈的名稱中含有鈾字，就代表這些是鈾彈。這些不是核彈藥，純粹只是傳統彈藥。」英國並批評俄國故意誤導。

英國數十年來在穿甲彈當中使用貧鈾，也不認為這些彈藥具有核能力。俄羅斯據悉也擁有貧鈾彈。國際原子能組織（IAEA）指貧鈾的放射性較天然鈾低，而聯合國環境署（UNEP）則形容貧鈾為「有化學和放射毒性的重金屬」。目前沒有國際條例禁用貧鈾彈。

烏克蘭東部頓內次克州市鎮阿夫迪夫卡，遭到俄軍猛烈砲轟，烏克蘭官員曾擔憂這座市鎮可能成為巴赫姆特第二。（路透）

另一方面，英國威廉 王子今天罕見地突訪波蘭與烏克蘭邊界附近基地，探訪駐守當地的英國及波蘭部隊，並讚揚他們「為支持烏克蘭人民及他們的自由進行合作」。

路透及CNN報導，威廉今天首次造訪波蘭東南部熱舒夫第3旅國土防衛部隊（the 3rd Brigade Territorial Defense Force）基地。

此外，威廉也在當地會見波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak），觀看軍事裝備展示，並與駐守當地的波蘭及英國部隊人員交談。他此次突訪行程未事先公布，並且受到嚴密保護；發言人表示，「威廉王子非常希望展開此行，這是他提出的要求」。

威廉在給波蘭媒體的聲明中指出：「我身在此處，因為我想要親自感謝波蘭及英國部隊，雙方是緊密合作且重要的夥伴。」在探訪當地部隊後，威廉也將探視烏克蘭難民，聆聽他們的經歷。