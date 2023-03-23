我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加民眾看過來 遇到龍捲風 你可以這樣做　

維州囚犯用「牙刷挖洞」成功逃獄 數小時後鬆餅店落網

IMF擬貸款156億助烏 日相訪基輔追加支援

編譯中心／綜合22日電
日本首相岸田文雄（左）21日在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基（右），罕見出訪行程凸顯東京當局對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的強烈支持。（取材自日本首相官邸網頁）
日本首相岸田文雄（左）21日在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基（右），罕見出訪行程凸顯東京當局對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的強烈支持。（取材自日本首相官邸網頁）

國際貨幣基金（IMF）近日與烏克蘭初步達成156億美元融資貸款協議，在其抵禦俄羅斯侵略時注資。日本首相岸田文雄21日更閃電出訪基輔，表示將提供無殺傷性裝備以及無償支援計約5億美元。

IMF目前預估，烏克蘭2023年實際國內生產總值變化範圍在負3%至正1%間。IMF昨天宣布與烏克蘭達成一項156億美元的4年期融資方案協議，內容也考慮到烏克蘭於戰後加入歐盟的過程。IMF執行董事會將在未來數周討論批准事宜。

烏克蘭總理什米加爾說：「在預算赤字破紀錄的情況下，此一計畫將幫助我們為所有關鍵支出項目提供資金，確保總體經濟穩定，並加強我們與其他國際夥伴的互動。」

另一方面，日相岸田文雄21日出訪烏克蘭，與總統澤倫斯基會談時表示，日本將追加支援烏克蘭，透過北約（NATO）信託基金提供約3000萬美元無殺傷性裝備，在能源方面等將提供4.7億美元無償支援。

在此之前，日本已表明對烏克蘭提供總計71億美元的人道等援助。此外，日本為今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，訂於5月在廣島召開G7峰會，並邀請澤倫斯基以視訊方式與會已獲同意。

除此之外，據日媒報導，NHK昨釋出岸田文雄結束印度訪問行程後，搭機前往波蘭，再從波蘭轉乘火車前往烏克蘭的畫面。有眼尖網友發現，工作人員將日本國民零食「美味棒」的箱子搬上火車，截圖PO網後隨即引發熱烈討論。

眼尖網友發現，工作人員將日本國民美食「美味棒」搬上開往烏克蘭的波蘭火車。（取材自...
眼尖網友發現，工作人員將日本國民美食「美味棒」搬上開往烏克蘭的波蘭火車。（取材自推特）

不少人從紙箱外觀猜測，岸田一行人帶的是烤雞口味。有人稱岸田在做「零食外交」，也有人開玩笑說：「竟然不是帶最受歡迎的玉米濃湯或明太子口味」、「帶錯口味了⋯⋯烤雞不好吃」。

俄無人機轟烏學校 4死20傷

烏克蘭當局今天表示，俄軍出動伊朗製無人機於深夜攻擊首都基輔以南約80公里勒日希夫市（Rzhyshchiv）一所職業高中，摧毀校內兩棟宿舍和一棟教學大樓，造成4人喪生、20人受傷，還有數人仍然失蹤。

澤倫斯基在推特貼文說：「20多架伊朗造致命無人機來襲，連同飛彈和各地砲擊事件，這都只是俄羅斯昨天一個晚上對烏克蘭採取的恐怖行動而已。」

烏克蘭 日本 澤倫斯基

上一則

南韓刺激生育 提議「30歲前生3孩可免當兵」惹議

下一則

馬克宏為年改辯護「選擇整體利益」 計畫年底前實施

延伸閱讀

日相訪問烏克蘭 隨身行李出現美味棒箱子引熱議

日相訪問烏克蘭 隨身行李出現美味棒箱子引熱議
俄軍無人機深夜攻擊烏克蘭高中 至少4死20傷

俄軍無人機深夜攻擊烏克蘭高中 至少4死20傷
日本烏克蘭聲明：台海穩定對全球安全至關重要

日本烏克蘭聲明：台海穩定對全球安全至關重要
極權好朋友？中俄聯合聲明：習普互利的聯手陣線

極權好朋友？中俄聯合聲明：習普互利的聯手陣線

熱門新聞

卡蜜拉（右）被傳因加冕大典的規畫和查理有不少衝突。（路透資料照片）

卡蜜拉不演了？加冕大典和查理唱反調 不爽哈利梅根

2023-03-17 10:58
根據Skytrax全球最佳機場排名，新加坡樟宜機場重回榜首。(Getty Images)

快看世界／全球最佳機場排名 這國打敗二連冠卡達

2023-03-16 12:19
兩條蛇纏成一團，仔細一看竟是同類相食。(擷自推特@petnews2day)

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2023-03-19 10:18
大學教授凱利一家六年前因為一個直播視頻爆紅，他如今分享家人最新合照。(截取自BBC直播畫面、凱利推特)

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

2023-03-22 14:55
一名日本網友分享東京某間麥當勞的新椅子，引起網友熱烈討論。圖／取自推特用戶@P9rAw

東京麥當勞新座椅曝光 網批：商家用意「太噁心」

2023-03-15 14:24
台灣移民楊秀偉（左）和巴基斯坦裔先生塞伊德（Musharaf Syed，右）向大統華超市集團創辦人李羅昌鈺（中）致意，感謝當年創業之初，大統華願意給一個機會建立客戶關係。（中央社）

創加拿大最大亞洲超市 她從家庭主婦變亞超女王

2023-03-19 13:05

超人氣

更多 >
想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方

想呼吸新鮮空氣 別住在美國這10個地方
下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款

下一個SVB？這家美西銀行已額外流失20%存款
控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助

控制焦慮情緒 原來華人愛吃的這水果大有幫助
如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣

如何有個舒適的長途飛行？資深空服員傳授5秘訣
他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照

他6年前因小孩闖入直播畫面爆紅 如今分享全家新合照