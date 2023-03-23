IMF擬貸款156億助烏 日相訪基輔追加支援

日本首相岸田文雄（左）21日在烏克蘭首都基輔會見烏國總統澤倫斯基（右），罕見出訪行程凸顯東京當局對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的強烈支持。（取材自日本首相官邸網頁）

國際貨幣基金（IMF）近日與烏克蘭 初步達成156億美元融資貸款協議，在其抵禦俄羅斯侵略時注資。日本 首相岸田文雄21日更閃電出訪基輔，表示將提供無殺傷性裝備以及無償支援計約5億美元。

IMF目前預估，烏克蘭2023年實際國內生產總值變化範圍在負3%至正1%間。IMF昨天宣布與烏克蘭達成一項156億美元的4年期融資方案協議，內容也考慮到烏克蘭於戰後加入歐盟的過程。IMF執行董事會將在未來數周討論批准事宜。

烏克蘭總理什米加爾說：「在預算赤字破紀錄的情況下，此一計畫將幫助我們為所有關鍵支出項目提供資金，確保總體經濟穩定，並加強我們與其他國際夥伴的互動。」

另一方面，日相岸田文雄21日出訪烏克蘭，與總統澤倫斯基 會談時表示，日本將追加支援烏克蘭，透過北約（NATO）信託基金提供約3000萬美元無殺傷性裝備，在能源方面等將提供4.7億美元無償支援。

在此之前，日本已表明對烏克蘭提供總計71億美元的人道等援助。此外，日本為今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，訂於5月在廣島召開G7峰會，並邀請澤倫斯基以視訊方式與會已獲同意。

除此之外，據日媒報導，NHK昨釋出岸田文雄結束印度訪問行程後，搭機前往波蘭，再從波蘭轉乘火車前往烏克蘭的畫面。有眼尖網友發現，工作人員將日本國民零食「美味棒」的箱子搬上火車，截圖PO網後隨即引發熱烈討論。

眼尖網友發現，工作人員將日本國民美食「美味棒」搬上開往烏克蘭的波蘭火車。（取材自推特）

不少人從紙箱外觀猜測，岸田一行人帶的是烤雞口味。有人稱岸田在做「零食外交」，也有人開玩笑說：「竟然不是帶最受歡迎的玉米濃湯或明太子口味」、「帶錯口味了⋯⋯烤雞不好吃」。

俄無人機轟烏學校 4死20傷

烏克蘭當局今天表示，俄軍出動伊朗製無人機於深夜攻擊首都基輔以南約80公里勒日希夫市（Rzhyshchiv）一所職業高中，摧毀校內兩棟宿舍和一棟教學大樓，造成4人喪生、20人受傷，還有數人仍然失蹤。

澤倫斯基在推特貼文說：「20多架伊朗造致命無人機來襲，連同飛彈和各地砲擊事件，這都只是俄羅斯昨天一個晚上對烏克蘭採取的恐怖行動而已。」