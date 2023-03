烏克蘭當局22日表示,俄羅斯無人機深夜攻擊基輔州一所職業高中,造成4人喪生,20人受傷。路透

烏克蘭 當局今天表示,俄羅斯 無人機深夜攻擊基輔州一所職業高中,造成4人喪生,20人受傷。當局搜救生還者的行動現仍持續中。

國家緊急救難服務處(State Emergency Service)在通訊軟體Telegram貼文說,俄軍攻擊目標是首都基輔以南約80公里勒日希夫市(Rzhyshchiv)的一所高中,部分摧毀了校內兩棟宿舍和一棟教學大樓。

基輔州警察首長涅比托夫(Andrii Nebytov)說,凌晨發生連串爆炸,造成4人喪生,另有20人送醫,還有數人仍然失蹤。

基輔州軍政單位則說,校內有300平方公尺以上面積失火,在今天清晨7時之前不久撲滅。

官員表示,在俄軍出動伊朗 製見證者(Shahed)型無人機發動攻擊後,當局已出動100名以上人員和28輛汽車前往現場,而搜救生還者的行動目前還在持續中。