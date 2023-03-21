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因為1個理由 俄官員4月起禁用iPhone

編譯中心／綜合20日電
為防受西方情報機構影響，俄國政府要求政府官員停止使用iPhone手機。（Getty Images）
為防受西方情報機構影響，俄國政府要求政府官員停止使用iPhone手機。（Getty Images）

俄羅斯媒體20日報導，俄國政府因擔心政府官員受西方情報機構影響，要求他們4月1日起停止使用蘋果（Apple）的iPhone手機。

央廣引述俄羅斯工商日報（Kommersant）報導，不具名消息來源指出，在一場由克里姆林宮為涉及國內政治事務的官員舉行的研討會上，總統辦公室第一副幕僚長基里延科（Sergei Kiriyenko）要求官員要在4月1日前更換他們的手機。

報導引述會議中一名參與者的話，「到處都是iPhone，不論是丟掉或把它給孩子」，「所有人在3月都要這麼做。」報導並指出，克里姆林宮可能提供其他不同操作系統的裝置來取代iPhone。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，他無法證實這篇報導，但不管怎樣，智慧手機不能用於官方用途 。

俄國總統普亭（Vladimir Putin）常說他沒有智慧型手機，儘管培斯科夫曾表示，普亭確實偶爾會使用網路。

去年在俄國派軍進入烏克蘭後不久，美國及英國間諜聲稱發現了一項獨家消息，並把它公開，指出有情報顯示普亭計畫展開侵略。目前並不清楚這些間諜是如何取得這樣的情報。

智慧型手機 普亭 俄國

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