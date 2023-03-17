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國際刑事法院發令逮捕普亭 烏克蘭歡呼

中央社基輔17日綜合外電報導
俄國兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）遭國際刑事法庭發布逮捕令。歐新社
俄國兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）遭國際刑事法庭發布逮捕令。歐新社

國際刑事法院（ICC）今天對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為發布逮捕令，烏克蘭官員對此決定歡呼稱慶。

法新社報導，總部設於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院指出，針對俄羅斯兒童權利總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令。

俄羅斯並非國際刑事法院成員，目前還不清楚國際刑事法院計劃如何執行逮捕令。

烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）在社群媒體表示：「全世界收到一個訊號，即俄羅斯政權是犯罪的，其領導者和親信將被追究責任。」

柯斯汀說：「這是對烏克蘭，以及對整個國際法體系的歷史性決定。」

「世界領導人在與他（普亭）握手並坐下談判前，應將三思而後行。」

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天表示，這項舉措「只是剛開始而已」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也對這個消息表示歡迎。

他說：「正義之輪正在啟動。我對國際刑事法院的決定鼓掌。」「國際犯罪者將為偷竊孩童和其他國際犯罪被追究責任。」

國際刑事法庭法官今天對俄羅斯總統普亭及俄國負責兒童權益的官員發布逮捕令，他們2人...
國際刑事法庭法官今天對俄羅斯總統普亭及俄國負責兒童權益的官員發布逮捕令，他們2人被指控犯下戰爭罪嫌。美聯社

烏克蘭 俄羅斯 普亭

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