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秦剛與烏克蘭外長通話 盼不要關死政治解決大門

中央社北京16日電
中國外交部長秦剛。（中新社）
中國外交部長秦剛。（中新社）

中國國務委員兼外長秦剛今天與烏克蘭外長庫列巴通電話。秦剛表示，希望各方保持冷靜理性克制，無論有多大困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門。

根據中國外交部網站晚間發布，庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，希望與中方保持溝通。

秦剛表示，中烏建交31年來，關係保持發展勢頭。烏方表示致力於在相互尊重基礎上同中方建立真誠的關係，中方予以讚賞，願與烏方一道，著眼長遠，共同推動兩國關係持續穩定發展。

他並闡述中國國家主席習近平提出的「四個應該」，強調中方在烏克蘭問題上一貫秉持客觀公正立場，致力於勸和促談，呼籲國際社會為和談創造條件。

秦剛表示，中方對危機延宕升級並可能失控感到憂慮，希望各方保持冷靜理性克制，儘快恢復和談，推動重返政治解決軌道。

秦剛並表示，希望烏俄為對話談判保留希望，無論有多大的困難和挑戰，都不要關死政治解決的大門。中方將繼續為停火止戰、緩解危機、恢復和平發揮建設性作用。

據發布，庫列巴表示，中國不僅是烏克蘭的重要合作夥伴，更是國際事務中不可或缺的關鍵大國。「祝賀中國近期成功促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解」。

他說，烏克蘭從長遠角度看待兩國關係，「將繼續恪守一個中國原則，尊重中國領土完整，期待同中方增進互信，深化各領域合作」。

庫列巴也介紹了烏克蘭危機最新情況及和談前景，感謝中方向烏提供人道主義援助，表示中方發布的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件「體現了推動停火止戰的誠意」，希望與中方保持溝通。

2月24日是俄烏戰爭一周年，中國外交部發布「中方發布關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。當時中國學者時殷弘指出，這項外交行動反映中國政府覺得必須在此關頭重申中立，並維護與重振某些國際影響。

烏克蘭 秦剛 伊朗

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