歐洲東南「火爆點」 紐時：黑海勢力複雜 俄烏重要戰場

3名俄羅斯男子在參加批評莫斯科進攻烏克蘭的詩歌朗誦會後遭到關押，各面臨最高10年徒刑；圖為示意圖。（取材自ingimage）

紐約時報15日指出，向來是俄國 和西方國家角力場的黑海，如今因為俄國入侵烏克蘭 的戰事，不但成為這場戰爭的重要戰場，更成為美軍和俄軍最可能直接對撞的地方。

俄國空軍14日把一架美軍無人偵察機「撞落」海底，再度凸顯歐洲東南部這片水域不論有意或無意，仍可能成為火爆點。

華府智庫「美國德國馬歇爾基金」(German Marshall Fund)副會長雷瑟(Ian Lesser)說，黑海一向就很複雜，現在各方的賭注比過去大多了，「(俄烏)衝突持續越久，事情一發不可收拾的風險越大。」

黑海面積比加州大，周圍有六個國家，其中土耳其、羅馬尼亞和保加利亞屬北約 國家，烏克蘭和北約友好，向來把黑海當作圍堵俄國的重要門戶。

土耳其則因為控制黑海通往外界的達達尼爾和博斯普魯斯兩大重要海峽，扼住黑海的咽喉，在整個戰略布局上擁有巨大的影響力。1936年蒙特勒海峽制度公約(Montreux Convention，盟徹公約)賦予土耳其在戰爭時期對各國軍方關閉海峽的權力，去年俄國發動侵烏戰爭之後，它即施展這權力。

俄國總統普亭要擴大莫斯科的影響力，黑海對他極為重要，也因此，黑海成為不穩定的舞台。2008年俄國和喬治亞的戰爭，烏克蘭人和白俄羅斯人起義反抗親俄政府，2020年亞瑟拜然和亞美尼亞之間的戰爭，都在黑海四周上演。

普亭2014年公然派兵侵占烏克蘭戰略要地克里米亞半島。把克里米亞納入版圖，大大增強了俄國在黑海地區的地位，從此它就掌握了俄國唯一的溫水港塞瓦斯托波爾(Sevastopol)。

俄國侵占克里米亞後，急遽強化海軍在黑海的活動，土耳其總統厄多安2016年警告說，俄國快要把黑海當作內海了。北約隨即加強在黑海一帶的海空偵查，但礙於國際公約，艦艇不得停留超過21天，領空活動不受限，北約於是加派偵查機巡航，俄國則派出戰鬥機「示威」。

美軍無人偵察機就在這互不相讓的對峙下，被俄國戰鬥機「逼」落海。

此外，律師14日告訴法新社，三名俄羅斯男子在參加批評莫斯科進攻烏克蘭的詩歌朗誦會後遭到關押，各面臨最高10年徒刑。

法新社報導，卡馬登（Artyom Kamardin）、施托巴（Yegor Shtovba） 和達伊尼科（Nikolai Dayneko）去年9月在莫斯科一個廣場參加詩歌朗誦會後被捕，那處廣場自蘇聯時代就是異議人士聚集之地。

卡馬登的律師索洛福尤夫（Leonid Solovyov）告訴法新社，這些年輕人被控「公開號召從事危害國家安全的活動」。律師說，這是第一次基於這些指控提起訴訟。他們還被控「煽動仇恨」，將面臨最高10年徒刑。

卡馬登在讀詩會上朗誦他題為「殺了我，民兵！」的詩，指的是烏克蘭東部的親俄分離人士。隔天，卡馬登在他和女友住的公寓遭搜索後被捕。

卡馬登的女友2022年11月告訴法新社，警察在搜查期間對她暴力相向，還揚言性侵。

一年多前對烏克蘭派兵以來，莫斯科擴大鎮壓異見，並推出新法來壓制批評者的聲音。