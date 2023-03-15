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華郵：烏克蘭春季反攻 苦缺彈藥、訓練有素戰力

編譯中心／綜合14日電
歷經一整年戰事後，烏克蘭軍隊失去大量官兵，加上彈藥短缺，這些都攸關春季反攻成敗。圖為烏軍10日在烏東巴赫姆特前線附近發射砲彈。（路透）
歷經一整年戰事後，烏克蘭軍隊失去大量官兵，加上彈藥短缺，這些都攸關春季反攻成敗。圖為烏軍10日在烏東巴赫姆特前線附近發射砲彈。（路透）

俄烏戰爭歷經雙方在冬天的僵持惡戰後，烏克蘭準備春天發起反攻，但在歷經一整年戰事後，烏軍失去大量經驗豐富官兵，加上彈藥仍短缺，都攸關春季反攻成敗。

「華盛頓郵報」報導，美國和歐洲官員估算俄軍自去年侵烏以來已傷亡20萬人，烏軍傷亡則將近12萬。另據戰場的烏軍人員表示，大量缺乏經驗的新兵被徵召來填補烏軍缺口，讓戰力產生質變。同時烏軍還面臨彈藥短缺情況，無論是迫擊砲或重型火砲。

烏克蘭總統澤倫斯基13日說：「東部情勢非常艱難、困苦，我們必須摧毀敵人的軍事力量，我們做得到。」他提到：「比洛霍里夫卡村、馬林卡、阿夫迪夫卡、巴赫姆特、布格列達爾和卡緬卡等地，正在決定我們將擁有什麼樣的未來。」

不過有美國官員表示，當前戰場情況無法反映烏軍全貌，因為基輔正透過不同國家代訓準備反攻的部隊，刻意沒把戰力較強的部隊投入包括防守巴赫姆特等現有戰場。

五角大廈表示，3月底會有新一批烏軍連隊完訓，後續代訓計畫會依烏軍需要調整。英國也在代訓烏軍新兵，包含去年約代訓1萬人，預計今年會再代訓2萬。歐盟表示將在今年訓練3萬烏軍。

美國官員表示，預計烏克蘭的反攻應會在4月底或5月初，也的確意識到向基輔提供物資的緊迫性，因為戰事曠日持久對擁有更多人口、資金和武器製造產能的俄羅斯有利。

同時，在受國內批評之下，芬蘭總理馬林13日仍表示不反對商討對烏提供戰鬥機。芬蘭目前操作的是F/A-18大黃蜂式戰機，不過2021年12月宣布，正向美國洛克希德馬丁公司採購64架F-35A戰機。馬林說：「當舊式大黃蜂戰機除役時，我們可以商討這些戰機未來的用途。」

•俄士兵躲半年 被烏警逮捕

衛報報導，一名42歲俄羅斯士兵在哈爾科夫地區被烏軍解放後，只能躲藏在一棟廢棄建築物中，沒想到這一藏就是約6個月，最終13日被正在庫比安斯克武茲洛維伊地區巡邏的警方發現，目前處於拘留狀態。

警方聲明表示：「在進行搜身後，我們發現這名來自莫斯科地區的男子是俄羅斯聯邦第27近衛機動步槍旅的一名士兵」，他聲稱自己是在去年9月逃離烏克蘭的反攻時，與部隊失散。

一名俄羅斯士兵在哈爾科夫地區被烏克蘭軍隊解放後只能躲藏在一棟廢棄建築物中，沒想到...
一名俄羅斯士兵在哈爾科夫地區被烏克蘭軍隊解放後只能躲藏在一棟廢棄建築物中，沒想到這一藏就是約6個月，最終才在近日被烏克蘭警方逮捕。（取材自hk.npu.gov.ua）

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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