華郵：烏克蘭春季反攻 苦缺彈藥、訓練有素戰力

歷經一整年戰事後，烏克蘭軍隊失去大量官兵，加上彈藥短缺，這些都攸關春季反攻成敗。圖為烏軍10日在烏東巴赫姆特前線附近發射砲彈。（路透）

俄烏戰爭歷經雙方在冬天的僵持惡戰後，烏克蘭 準備春天發起反攻，但在歷經一整年戰事後，烏軍失去大量經驗豐富官兵，加上彈藥仍短缺，都攸關春季反攻成敗。

「華盛頓郵報」報導，美國和歐洲官員估算俄軍自去年侵烏以來已傷亡20萬人，烏軍傷亡則將近12萬。另據戰場的烏軍人員表示，大量缺乏經驗的新兵被徵召來填補烏軍缺口，讓戰力產生質變。同時烏軍還面臨彈藥短缺情況，無論是迫擊砲或重型火砲。

烏克蘭總統澤倫斯基 13日說：「東部情勢非常艱難、困苦，我們必須摧毀敵人的軍事力量，我們做得到。」他提到：「比洛霍里夫卡村、馬林卡、阿夫迪夫卡、巴赫姆特、布格列達爾和卡緬卡等地，正在決定我們將擁有什麼樣的未來。」

不過有美國官員表示，當前戰場情況無法反映烏軍全貌，因為基輔正透過不同國家代訓準備反攻的部隊，刻意沒把戰力較強的部隊投入包括防守巴赫姆特等現有戰場。

五角大廈表示，3月底會有新一批烏軍連隊完訓，後續代訓計畫會依烏軍需要調整。英國也在代訓烏軍新兵，包含去年約代訓1萬人，預計今年會再代訓2萬。歐盟表示將在今年訓練3萬烏軍。

美國官員表示，預計烏克蘭的反攻應會在4月底或5月初，也的確意識到向基輔提供物資的緊迫性，因為戰事曠日持久對擁有更多人口、資金和武器製造產能的俄羅斯 有利。

同時，在受國內批評之下，芬蘭總理馬林13日仍表示不反對商討對烏提供戰鬥機。芬蘭目前操作的是F/A-18大黃蜂式戰機，不過2021年12月宣布，正向美國洛克希德馬丁公司採購64架F-35A戰機。馬林說：「當舊式大黃蜂戰機除役時，我們可以商討這些戰機未來的用途。」

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