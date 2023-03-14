與俄拚戰 烏進口武器全球第3 歐洲5年增47%

圖為烏克蘭基輔車輛9日受俄軍砲擊，消防人員前往滅火。（路透）

俄羅斯 入侵烏克蘭 ，促使歐洲添購主要武器加強戰力。研究人員12日表示，至2022年為止的五年內，歐洲武器進口增加47%，烏克蘭也成為世界第三大武器輸出目的地。

路透與法新社報導，斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）資深研究員魏士曼（Pieter D. Wezeman）在聲明中表示：「儘管全球武器移轉減少，但由於俄羅斯與大多數其他歐洲國家間的緊張關係，以歐洲為目的地的武器移轉急速增加。」

這間研究所將「主要武器」定義為飛機、軍艦、坦克、大砲、飛彈和各種重型防禦系統。

以美國為首的北大西洋公約組織 （NATO）中的歐洲國家武器進口，較五年前增加65%，但根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數據，就全球而言，國際武器移轉下降5.1%。

過去30年來，美國與俄羅斯一直是世界上最大與第二大武器出口國。美國武器出口較2013至2017年增加14%，占全球武器出口比的40%，俄羅斯占全球武器出口比則從22%下降到16%。

魏士曼表示，入侵烏克蘭很可能會進一步限制俄羅斯的武器出口，因為俄羅斯將優先供應武器給自己的部隊，同時由於對俄羅斯的貿易制裁，其他國家的需求將維持在較低水準。

研究所報告指出，運往烏克蘭的武器主要來自庫存，其中包括美國約230門火砲、280輛波蘭裝甲車，還有7000多枚英國反坦克飛彈，以及更多新產品，像是防空系統。

此外，俄羅斯與烏克蘭部隊為爭奪烏克蘭東部巴赫姆特（Bakhmut）市中心，爆發激烈戰鬥。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日表示，在巴赫姆特戰事中，俄軍在不到一周的時間內就陣亡逾1100人，另有1500人因傷勢嚴重無法作戰、數十件敵軍裝備與10多個彈藥庫被毀。

中央社引述法新社報導，巴赫姆特是近幾個月俄烏戰鬥的核心區域，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner）宣稱正帶領俄方攻占此地，但瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，他的部隊試圖奪下市中心時遭遇頑強抵抗。