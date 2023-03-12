我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加度假勝地大熊湖 暴風雪重創觀光業

中外長秦剛 3個月晉升為國家領導人 創官場傳奇

CNN：俄搜集戰場上「援烏武器」 轉贈伊朗仿製

編譯中心／綜合11日電
美國知情人士指出，俄羅斯將擄獲的西方軍援武器交給伊朗進行仿製。圖為烏軍士兵組裝標槍飛彈射控系統與發射筒。（路透）
美國知情人士指出，俄羅斯將擄獲的西方軍援武器交給伊朗進行仿製。圖為烏軍士兵組裝標槍飛彈射控系統與發射筒。（路透）

俄烏戰爭持續超過一年，烏克蘭獲得西方國家支持，俄羅斯則與伊朗等國合作。美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士報導，俄羅斯一直將在烏戰場上獲取的美國及北約武器和裝備送往伊朗，美國認為，伊朗試圖對這些武器系統進行仿製。

據CNN報導，美國、北約及西方官員已看到俄軍在過去一年內，擄獲烏軍收到小型軍援裝備的案例，包括「標槍」（Javelin）反坦克飛彈與刺針「刺針」（Stinger）防空飛彈，皆屬於單兵可攜行的飛彈系統。知情人士透露，烏軍士兵有時迫於情勢將這類武器留在戰場上，就被俄軍繳獲，隨後送到伊朗進行拆卸與分析。

消息人士透露，俄羅斯認為持續向伊朗提供繳獲的西方武器，可以繼續取得伊朗的支持，協助俄羅斯繼續發動戰爭，同時伊朗軍方也可以仿製西方武器。

美國官員不認為有關問題是廣泛和有系統的，且烏軍自戰爭爆發以來，一直向美國國防部報告其損失美國提供的裝備，但美國官員承認難以追蹤這些武器。

報導指出，目前仍不清楚伊朗是否已成功仿製這些美國武器，但伊朗過去就非常擅長仿製美製武器設備。

新美國安全中心（Center for a New American Security）智庫中東項目主任洛德（Jonathan Lord）指出，伊朗過去曾展示對美國武器進行「逆向工程」的能力，他們對拖式飛彈進行逆向工程，創造一個近乎完美的複製品，也就是「颱風」飛彈，此武器目前已擴散至真主黨與葉門叛亂組織「青年運動」（Huthi）。

此外，伊朗在2011年也曾截獲美製RQ-170「哨兵」無人偵察機，隨後仿造出「山寨機」。

洛德表示，若伊朗針對「標槍」與「刺針」進行仿製，可能將影響到中東地區的航空安全；落入伊朗代理人手中，也會對以色列的軍事力量構成威脅。

伊朗 俄羅斯 北約

上一則

布拉格數千人示威反通膨 德機場將罷工…350航班取消

延伸閱讀

中國促成沙烏地、伊朗復交 胡錫進：美國政治信用透支

中國促成沙烏地、伊朗復交 胡錫進：美國政治信用透支
中促成沙伊復交 專家：在美主導中東地區取重大勝利

中促成沙伊復交 專家：在美主導中東地區取重大勝利
俄81飛彈轟烏 6枚極音速透露1個訊息

俄81飛彈轟烏 6枚極音速透露1個訊息
北京斡旋 沙伊復交牽動中東局勢 考驗美國

北京斡旋 沙伊復交牽動中東局勢 考驗美國

熱門新聞

可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。（擷自TikTok）

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

2023-03-09 19:07
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
智利首都聖地牙哥的主要機場8日驚傳劫匪企圖犯案而引發槍戰，最終雖未讓匪徒得逞，但仍造成雙方各1人死亡。(路透)

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

2023-03-08 20:06
俄軍9日發射飛彈空襲基輔後，烏克蘭緊急工作人員在現場救災。（路透）

俄81飛彈轟烏 6枚極音速透露1個訊息

2023-03-11 02:29

超人氣

更多 >
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語
要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬

要倒閉早知情？矽谷銀行CEO兩周前急賣股票套現360萬
每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病

每月退休金3千 鄭州65歲婦離婚後8年騎行12國 治好這個病
哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜