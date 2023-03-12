CNN：俄搜集戰場上「援烏武器」 轉贈伊朗仿製

美國知情人士指出，俄羅斯將擄獲的西方軍援武器交給伊朗進行仿製。圖為烏軍士兵組裝標槍飛彈射控系統與發射筒。（路透）

俄烏戰爭持續超過一年，烏克蘭獲得西方國家支持，俄羅斯 則與伊朗 等國合作。美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士報導，俄羅斯一直將在烏戰場上獲取的美國及北約 武器和裝備送往伊朗，美國認為，伊朗試圖對這些武器系統進行仿製。

據CNN報導，美國、北約及西方官員已看到俄軍在過去一年內，擄獲烏軍收到小型軍援裝備的案例，包括「標槍」（Javelin）反坦克飛彈與刺針「刺針」（Stinger）防空飛彈，皆屬於單兵可攜行的飛彈系統。知情人士透露，烏軍士兵有時迫於情勢將這類武器留在戰場上，就被俄軍繳獲，隨後送到伊朗進行拆卸與分析。

消息人士透露，俄羅斯認為持續向伊朗提供繳獲的西方武器，可以繼續取得伊朗的支持，協助俄羅斯繼續發動戰爭，同時伊朗軍方也可以仿製西方武器。

美國官員不認為有關問題是廣泛和有系統的，且烏軍自戰爭爆發以來，一直向美國國防部報告其損失美國提供的裝備，但美國官員承認難以追蹤這些武器。

報導指出，目前仍不清楚伊朗是否已成功仿製這些美國武器，但伊朗過去就非常擅長仿製美製武器設備。

新美國安全中心（Center for a New American Security）智庫中東項目主任洛德（Jonathan Lord）指出，伊朗過去曾展示對美國武器進行「逆向工程」的能力，他們對拖式飛彈進行逆向工程，創造一個近乎完美的複製品，也就是「颱風」飛彈，此武器目前已擴散至真主黨與葉門叛亂組織「青年運動」（Huthi）。

此外，伊朗在2011年也曾截獲美製RQ-170「哨兵」無人偵察機，隨後仿造出「山寨機」。

洛德表示，若伊朗針對「標槍」與「刺針」進行仿製，可能將影響到中東地區的航空安全；落入伊朗代理人手中，也會對以色列的軍事力量構成威脅。