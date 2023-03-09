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瑞士下議院通過允武器轉出口烏克蘭 門檻高難實現

中央社日內瓦8日綜合外電報導
圖為瑞士街頭支持烏克蘭的遊行民眾。(歐新社)
圖為瑞士街頭支持烏克蘭的遊行民眾。(歐新社)

瑞士國會下議院今天以極小差距表決通過允許瑞士製武器轉出口烏克蘭，但門檻高難實現。

法新社報導，瑞士國會國民院（National Council）今天以98票贊成，96票反對，2票棄權表決通過，允許瑞士製武器轉出口烏克蘭。根據瑞士嚴格的軍事中立法規，目前瑞士製武器不得轉出口烏克蘭。

這項動議要求豁免想把瑞士製武器轉出口烏克蘭的國家的再出口禁令條款，但僅在聯合國安理會先宣告俄羅斯非法入侵烏克蘭的條件下才放行。

由於俄羅斯在安理會握有否決權，這種情況不太可能發生。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，瑞士長久以來秉持的中立國立場引發激辯。

瑞士雖非歐洲聯盟成員，但追隨歐盟帶頭對莫斯科祭出的制裁。然而，瑞士迄今在軍事中立的立場方面，展現很少的彈性。

儘管基輔當局及其盟友施壓，瑞士到目前仍拒絕同意讓擁有瑞士製武器的國家轉出口烏克蘭。

瑞士一直援引其「戰爭物資法」（War Materiel Act）回絕德國、西班牙、丹麥等國要求。瑞士的戰爭物資法禁止轉出口武器給正值國際武裝衝突的國家。

國民院的表決只是瑞士國會朝鬆綁轉口規定，容許瑞士製武器透過第三國轉出口烏克蘭的一連串行動之一。

國民院通過後仍有待瑞士的上議院聯邦院通過。聯邦院6日已否決另一項允許轉出口武器給特定民主國家的動議。

在政府和國會來回辯論最後敲定，再經由瑞士直接民主制度進行公投的過程，恐怕需要好幾個月的時間。

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

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