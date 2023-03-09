俄傭兵稱已奪巴赫姆特東部 歐盟急援烏克蘭砲彈

圖為5日烏克蘭軍人抗砲彈向俄羅斯軍隊開火。（路透）

俄羅斯傭兵組織瓦格納今天宣布，攻占烏克蘭 東部城鎮巴赫姆特「整個東部地區」。歐盟 各國防長則將商討搜尋庫存的計畫，將緊急送交基輔價值10億歐元（下同，約10億5423萬美元）彈藥，並計畫聯合採購更多砲彈供烏。

瓦格納集團首腦普里格津8日在一段錄音檔中說：「瓦格納部隊已經攻占巴赫姆特整個東部地區，也就是巴赫姆特卡河以東所有地區。」烏克蘭總統澤倫斯基表示：「得到巴赫姆特後，他們便可長驅直入。對俄軍來說，從巴赫姆特去烏東頓內次克州的其他城鎮，將輕而易舉 。」

北約秘書長史托騰柏格今天出席歐盟國防部 長會議表示，俄軍正將更多部隊、武力投入巴赫姆特：「我們無法排除巴赫姆特在未來數天最終陷落的可能性。」但他說，「陷落並不必然代表戰事已屆臨轉捩點」。他表示：「這只凸顯我們不應低估俄羅斯，必須繼續提供烏克蘭支持。」

歐盟各國國防部長正集會商討援烏計畫，烏克蘭國防部長列茲尼科夫也參與會議，他們將討論三管齊下，包括動用10億歐元經費，在數周內將各國庫存砲彈送往基輔；綜合考量歐盟和烏克蘭需求一起下達龐大訂單；同時可能動支歐盟共同基金的另一筆10億歐元資金，為烏克蘭採購砲彈。

俄烏戰爭持續超過一年，北約警告烏東城市巴赫姆特未來幾天恐淪陷；圖為2023年3月，烏克蘭士兵8日在巴赫姆特前線附近發射榴彈砲。（Getty Images）

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，西方官員指出，俄軍在這場戰役的傷亡人數已達2到3萬人，烏軍也付出慘重代價。不過，許多分析家對巴赫姆特整體戰略價值存疑，認為俄軍投入此役的資源和兵力代價，遠超過這座城市的重要性。