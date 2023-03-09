我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最差 加州道路近半狀況不佳

參院少數黨領袖麥康諾 在華府酒店摔倒住院

中國捐21萬助烏克蘭核安 稱將繼續勸和促談

編譯中心／綜合8日電
中國外交部發言人毛寧。（央視截圖）
中國外交部發言人毛寧。（央視截圖）

中國在俄烏戰爭中扮演的角色一直受到關注。近日中國駐維也納代表團大使李松宣布，中方將捐款20萬歐元（約21萬美元），用於保障烏克蘭核設施的安全；中國外交部發言人毛寧8日回應表示，這就是以實際行動支持烏克蘭核安的努力，她並指中方將繼續勸和促談。

俄羅斯入侵烏克蘭後，在面對布滿地雷的農田和資金短缺的困境下，許多農民今年春季作物...
俄羅斯入侵烏克蘭後，在面對布滿地雷的農田和資金短缺的困境下，許多農民今年春季作物種植面積可能會減少。（路透）

毛寧在回應媒體提問時，提到中方發布的「全球安全倡議概念文件」、「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」表示，中國一貫高度重視核安全問題，積極致力於核安全領域的國際合作。

毛寧指出，透過國際原子能機構（IAEA）向烏克蘭核安全核安保技術援助項目捐款20萬歐元，就是以實際行動支持機構為加強烏克蘭核設施安全所作的努力。

毛寧指出，將繼續勸和促談，支持政治解決烏克蘭危機，從根源上消除核安全風險，促進烏克蘭的核設施安全。

烏克蘭 春播面積減少

俄羅斯入侵烏克蘭後，在面對布滿地雷的農田和資金短缺的困境下，許多農民今年春季作物種植面積可能會減少，在去年產量和出口下滑後，這可能對全球糧食供應造成進一步打擊。

烏克蘭農業委員會（Ukrainian Agrarian Council）表示，在烏克蘭大部分土地種植作物的農業公司還缺400億荷林夫納（約10.7億美元）來展開春季播種作業。烏克蘭春播作物主要包括玉米、油籽和蔬菜。

此外，聯合國秘書長古特瑞斯的副發言人哈克7日告訴記者，古特瑞斯「現在已在烏克蘭」。他今天會見澤倫斯基後，預定稍後離開烏克蘭。古特瑞斯會見澤倫斯基是「為了要商討『黑海穀物倡議』的全面效力持續以及相關問題」。這是俄軍全面攻烏後，古特瑞斯第3次到訪。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

哈利愛女莉莉貝在美受洗 BBC：首次公開用公主頭銜

下一則

烏若涉北溪管線爆炸案 紐時分析：歐盟支持恐削弱

延伸閱讀

聲援喬治亞 澤倫斯基：加入歐盟是歐洲所有自由國家應得的

聲援喬治亞 澤倫斯基：加入歐盟是歐洲所有自由國家應得的
英媒：西方早知誰要為北溪管線被炸負責 保持沉默以保護基輔

英媒：西方早知誰要為北溪管線被炸負責 保持沉默以保護基輔
北約：烏東巴赫姆特未來數日恐陷落俄軍之手

北約：烏東巴赫姆特未來數日恐陷落俄軍之手
共和黨為援烏陷分歧 CNN：澤倫斯基邀請麥卡錫訪烏

共和黨為援烏陷分歧 CNN：澤倫斯基邀請麥卡錫訪烏

熱門新聞

可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33
葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

2023-03-03 22:22

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回