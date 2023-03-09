中國捐21萬助烏克蘭核安 稱將繼續勸和促談

中國外交部發言人毛寧。（央視截圖）

中國在俄烏戰爭中扮演的角色一直受到關注。近日中國駐維也納代表團大使李松宣布，中方將捐款20萬歐元（約21萬美元），用於保障烏克蘭 核設施的安全；中國外交部發言人毛寧8日回應表示，這就是以實際行動支持烏克蘭核安的努力，她並指中方將繼續勸和促談。

俄羅斯入侵烏克蘭後，在面對布滿地雷的農田和資金短缺的困境下，許多農民今年春季作物種植面積可能會減少。（路透）

毛寧在回應媒體提問時，提到中方發布的「全球安全倡議概念文件」、「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」表示，中國一貫高度重視核安全問題，積極致力於核安全領域的國際合作。

毛寧指出，透過國際原子能機構（IAEA）向烏克蘭核安全核安保技術援助項目捐款20萬歐元，就是以實際行動支持機構為加強烏克蘭核設施安全所作的努力。

毛寧指出，將繼續勸和促談，支持政治解決烏克蘭危機，從根源上消除核安全風險，促進烏克蘭的核設施安全。

烏克蘭 春播面積減少

俄羅斯 入侵烏克蘭後，在面對布滿地雷的農田和資金短缺的困境下，許多農民今年春季作物種植面積可能會減少，在去年產量和出口下滑後，這可能對全球糧食供應造成進一步打擊。

烏克蘭農業委員會（Ukrainian Agrarian Council）表示，在烏克蘭大部分土地種植作物的農業公司還缺400億荷林夫納（約10.7億美元）來展開春季播種作業。烏克蘭春播作物主要包括玉米、油籽和蔬菜。

此外，聯合國秘書長古特瑞斯的副發言人哈克7日告訴記者，古特瑞斯「現在已在烏克蘭」。他今天會見澤倫斯基 後，預定稍後離開烏克蘭。古特瑞斯會見澤倫斯基是「為了要商討『黑海穀物倡議』的全面效力持續以及相關問題」。這是俄軍全面攻烏後，古特瑞斯第3次到訪。